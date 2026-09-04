Divulgação/Bossa Nova Sotheby's International Realty Mansão mais cara do Brasil

A mansão mais cara do Brasil começou a ser demolida, no Jardim Pernambuco, no Leblon, Zona Sul do Rio de Janeiro. O imóvel, que pertenceu à família Amaral, antiga proprietária da rede de supermercados Disco, vai dar lugar a um novo condomínio residencial de luxo.

Neste novo condomínio, serão erguidas dez residências de luxo no mais novo empreendimento da construtora Mozak. O projeto, tem o seu Valor Geral de Vendas (VGV) estimado em cerca de R$ 360 milhões e sete das dez unidades já foram vendidas.

Além das residências, o novo empreendimento terá aproximadamente 8 mil metros quadrados de trilhas, mirantes e bosques, além de 2,5 mil metros quadrados destinados a áreas de lazer.

Os terrenos terão tamanhos que variam de aproximadamente 907 metros quadrados a quase 4 mil metros quadrados, com preços a partir de R$ 18 milhões.

A previsão de conclusão das obras, é para o segundo semestre de 2028.

Como era a mansão

Divulgação/Bossa Nova Sotheby's International Realty Entrada da casa





A propriedade ocupava um terreno de aproximadamente 11 mil metros quadrados e chegou a ser avaliada em R$ 220 milhões. A mansão tinha seis suítes, 18 banheiros, piscina semiolímpica, biblioteca, sauna e até heliponto.

De pé desde 1986, a residência contava também com cerca de 43 pessoas trabalhando diariamente, que tinham seu próprio espaço no local.





A área em que o terreno é localizado, fica em uma das áreas mais exclusivas do Leblon cercado por vegetação e uma área construída de cerca de 2,5 mil metros quadrados.

Divulgação/Bossa Nova Sotheby's International Realty Uma das salas da casa mais cara do Brasil





No mesmo Jardim Pernambuco, estão algumas das residências mais caras do Rio.

O local, permite um acesso privilegiado à praia e oferece vistas para os principais cartões postais da cidade, como a Lagoa Rodrigo de Freitas e o Cristo Redentor.