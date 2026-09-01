Reprodução/Defesa Civil Cidade de São Paulo.

O temporal, chuva intensa e fortes ventos que atingiram a capital paulista e cidades da região metropolitana causaram diversos estragos, como quedas de árvore e desabamentos. A Defesa Civil emitiu um alerta na segunda-feira (31) que se estende durante a primeira semana do mês de setembro.

Somente durante as primeiras horas desta terça-feira (01), conforme apurado, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo registrou 79 chamados para quedas de árvore, cinco desabamentos, uma enchente e um desmoronamento de terreno na região metropolitana da capital.

Uma frente fria que avançou pelo território paulista deve provocar temporais em diversas regiões do estado, trazendo tempestades com possibilidade de chuvas fortes, descargas elétricas, granizo e rajadas de ventos que podem superar os 75 km/h.

Ocorrências

Um carro ficou ilhado em meio a um alagamento em Pirituba, na Zona Norte da capital paulista. Os bombeiros foram chamados por volta das 3h40 da madrugada e liberaram o veículo sem imprevistos.

Na Zona Sul, um deslizamento de terreno mobilizou equipes da Defesa Civil para a avenida Nuno Marques Pereira, no bairro Jardim Angela. A equipe de engenharia da Subprefeitura do M'Boi Mirim realizará nova vistoria para avaliar as condições estruturais do imóvel e acompanhar a ocorrência.

Após vistoria realizada pela Defesa Civil municipal, vinculada à Secretaria Municipal de Segurança Urbana (SMSU), a área da calçada do terreno foi interditada preventivamente devido à identificação de um trecho oco no local.

Atenção

A cidade de São Paulo começou o mês de setembro em estado de atenção para chance de alagamentos devido às chuvas, que devem seguir ao longo dos dias. O alerta começou por volta das 3h e foi encerrado às 6h.

Após dias de calor, em que os termômetros passaram dos 40ºC em algumas regiões do estado, a nova frente fria que chegou a São Paulo trouxe uma queda abrupta da temperatura e fez aumentar as chances de chuva.

A recomendação da Defesa Civil é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e adote medidas preventivas durante a ocorrência de tempestades. Em caso de chuva intensa, motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção, especialmente nas rodovias.

A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e os possíveis impactos associados à passagem da frente fria e à persistência das chuvas em todo o território paulista.

Previsão para os próximos dias

Para os próximos dias, o estado de São Paulo deve ver uma redução gradual na quantidade de chuva. A partir desta quarta-feira (02), com o afastamento da frente fria, uma massa de ar seco volta a atuar sobre o território paulista.

Mesmo com a passagem do sistema, algumas áreas permanecem em estado de atenção devido à possibilidade de temporais isolados, principalmente no Vale do Paraíba e na Baixada Santista. Nessas regiões, recomenda-se manter a cautela, sobretudo em áreas mais vulneráveis.

No interior do estado, as temperaturas devem subir, mas somente de forma leve. A massa de ar seco deve fazer com que os índices de umidade do ar diminuam novamente, podendo atingir valores próximos de 30% em algumas localidades.





Na capital, nesta quarta-feira, as temperaturas ficarão na casa dos 12 e 20 graus. Já em Barretos, mínima de 16 e máxima de 28 graus.