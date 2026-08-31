Alex Rocha/PMPA Céu nublado com pancadas de chuva deve permanecer até quarta-feira (08) no estado

O mês de agosto deve terminar com mais um contraste entre as regiões do país. O Sul deve começar a semana com chuvas fortes, enquanto outra parte do Brasil segue com temperaturas altas e muito calor.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), todas as regiões estão sob diferentes alertas, inclusive um aviso de grande perigo para tempestade e granizo no Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

Além disso, parte do Centro-Oeste e Sudeste segue com alerta laranja para baixa umidade relativa do ar. Uma frente fria deve aliviar o calor nas regiões durante a semana.

O litoral do Sudeste também está sob alerta para ventos costeiros.

Há também um alerta amarelo de vendaval para partes do Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, São Paulo e Minas Gerais.

Veja a previsão do tempo por região:

Sul

A semana começa com as chuvas não dando trégua na região Sul. Em grande parte da região, a previsão indica chuvas com trovoadas.

Há alerta vermelho de grande perigo do Inmet para tempestades na região. O aviso é válido até o fim desta segunda-feira (31) e indica chuva superior a 60 mm/h ou maior que 100 mm/dia, ventos superiores a 100 km/h e queda de granizo.

Também há grande risco de danos em edificações, corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores, alagamentos e transtornos no transporte rodoviário.

As áreas atingidas por este aviso são:

Região Serrana;

Oeste Catarinense;

Vale do Itajaí;

Noroeste Rio-grandense;

Grande Florianópolis;

Sul Catarinense;

Nordeste Rio-grandense;

Norte Catarinense.

Também há alerta amarelo e laranja para tempestade, que atingem outras áreas da região. Por outro lado, o meio da semana deve marcar o retorno do sol para parte do Sul.

A previsão indica tempo estável, sem chuvas, com redução gradual das instabilidades. A virada no tempo é esperada a partir desta terça-feira (1), mas o clima deve se consolidar mesmo na quarta-feira (2), com um aumento de temperatura.

Sudeste

Nesta segunda-feira (31), de acordo com o Inmet, há a possibilidade de chuvas isoladas para parte do estado de São Paulo.

Em Minas Gerais, alguns pontos vão registrar um céu com muitas nuvens, mas sem chuva. Ao menos três alertas atingem a região:

Um aviso laranja de baixa umidade relativa do ar, válido para parte de Minas Gerais e São Paulo.

Um aviso amarelo de perigo potencial para vendaval, válido também para parte de MG e SP.

E um outro alerta para ventos costeiros, válido para o litoral. O aviso é de perigo potencial e atinge as áreas:

Central Espírito-santense;

Baixadas;

Norte Fluminense;

Sul Espírito-santense.

A partir de terça-feira (1), segundo o Climatempo, uma nova frente fria vinda do Sul do Brasil e do Paraguai deve trazer um alívio em várias áreas da região que estiveram muito quentes no fim de semana.

A previsão indica aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e entrada de ventos frios de origem polar.

Centro-Oeste

Após registrar diversos recordes de temperaturas, com marcas acima dos 40°C, a semana começa já com a possibilidade de chuva no Mato Grosso do Sul. Mesmo assim, as temperaturas na região estão com tendência de forte elevação.

O tempo seco também atinge grande parte do Centro-Oeste, que segue com alerta laranja de perigo para baixa umidade relativa do ar.

O aviso indica risco de incêndios florestais e à saúde, por meio de ressecamento da pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

O Inmet ainda orienta a população a:

beber bastante líquido;

não praticar atividades físicas;

evitar exposição ao sol nas horas mais quentes do dia;

usar hidratante para a pele e umidificar o ambiente.

Além disso, é importante acionar os bombeiros ou a Defesa Civil em situações de emergência.

O Inmet também afirmou que há muitas nuvens para o Mato Grosso e Goiás. Nas demais áreas, incluindo o Distrito Federal, os próximos dias serão de sol e poucas nuvens.

A frente fria vinda do Sul também deve atingir o Centro-Oeste e vai aliviar o calor na região, a partir desta terça-feira (1).

Como no Sudeste, a previsão indica aumento da nebulosidade, pancadas de chuva e entrada de ventos frios de origem polar, conforme informou o Climatempo.

Norte

Para esta segunda-feira (31), apesar das altas temperaturas, é esperado o aumento da instabilidade no Amazonas, onde ocorrem pancadas de chuva e trovoadas isoladas.

As pancadas de chuva também ocorrem, de forma isolada, no Acre e parte de Rondônia e Roraima. Já no Tocantins e em parte do Pará, a previsão indica mais um dia de sol e poucas nuvens.

Grande parte da região também está sob alerta amarelo de perigo potencial para baixa umidade relativa do ar. Em alguns pontos, a temperatura pode chegar a 40°C.

Nordeste

Mesmo com sol e calor intenso, a semana começa com a previsão de pancadas de chuva isoladas no litoral leste do Nordeste, entre o litoral norte da Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte.

As pancadas de chuva isoladas também podem atingir o agreste desses estados.

O Inmet também afirmou que vai haver muitas nuvens em áreas do Ceará, do Piauí, do Maranhão e litoral sul da Bahia, porém não há previsão de chuva.

Por outro lado, a semana começa com poucas nuvens em grande parte da Bahia, do Pernambuco e da Paraíba, sul do Ceará, centro-sul do Piauí e do Maranhão.

Há alerta de perigo potencial para chuvas intensas em uma pequena área do Nordeste. O aviso é válido para a Região Metropolitana de Recife, Mata Pernambucana e Leste Alagoano.



