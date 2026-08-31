Reprodução/Defesa Civil Defesa Civil do Estado alerta para temporais e chuva persistente na primeira semana de setembro

A Defesa Civil emitiu um alerta para o estado de São Paulo a partir desta segunda-feira (31), que deve se manter durante a primeira semana de setembro. Uma frente fria que avança pelo território paulista deve provocar temporais em diversas regiões.

O avanço do sistema traz tempestades para várias áreas do estado, com possibilidade de chuvas fortes, descargas elétricas, granizo e rajadas de ventos que podem superar os 75 km/h.

A Defesa Civil alerta que a condição meteorológica exige atenção especial na Região Metropolitana da Capital, Baixada Santista, Litoral Norte, Vale do Ribeira, Vale do Paraíba, Serra da Mantiqueira e nas regiões de Itapeva, Registro, Sorocaba, Campinas, Ribeirão Preto, Barretos, Franca e Presidente Prudente, onde há maior potencial para ventos intensos.

A passagem da frente fria entre essa segunda e terça-feira (1º), somada à formação de tempestades, também deve causar rajadas de vento expressivas nas demais áreas, atingindo todo o estado de São Paulo.

Ventos

Os ventos fortes, que devem ultrapassar os 75 km/h, podem causar queda de árvores, destelhamentos, interrupções no fornecimento de energia elétrica, danos em estruturas vulneráveis e impactos na mobilidade urbana e nas operações portuárias.

Nas regiões que já registraram ocorrências no fim de semana, com a chuva forte que atingiu partes do estado, a previsão de novos episódios de precipitações e ventos ainda mais intensos reforça o alerta para o agravamento dos impactos.

Durante as rajadas de vento, é importante que a população permaneça em local seguro, longe de árvores, postes, estruturas metálicas e coberturas frágeis, além de retirar objetos que possam ser arremessados pelo vento.

Queda na temperatura

Além das chuvas e dos ventos, a passagem da frente fria vai provocar queda nas temperaturas em todo o estado, marcando uma mudança significativa no cenário meteorológico após um período com dias mais quentes em diversas regiões.

Após dias de calor, em que os termômetros passaram dos 40ºC em algumas regiões do estado, a nova frente fria que chega a São Paulo na noite desta segunda-feira traz uma queda abrupta da temperatura.

Na capital e região metropolitana, entre terça e quarta-feira (02), a temperatura máxima não passa de 20ºC e a mínima pode chegar a 12ºC. Já no interior do estado de São Paulo, as máximas ficam entre 25ºC e 30ºC e as mínimas entre 15°C e 20°C.

Segunda-feira (31): mínima de 19°C e máxima de 32°C. Sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde.

Terça-feira (1): mínima de 16°C e máxima de 20°C. Sol com muitas nuvens, a nublado com chuva no fim da manhã.

Quarta-feira (2): mínima de 13°C e máxima de 19°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde.

Quinta-feira (3): mínima de 12°C e máxima de 25°C. Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo.

Sexta-feira (4): mínima de 14°C e máxima de 26°C. Sol, com nevoeiro ao amanhecer. O céu fica com muitas nuvens à tarde e à noite chove.

Sábado (5): mínima de 15°C e máxima de 19°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa.

Alerta

A recomendação da Defesa Civil é que a população acompanhe os alertas meteorológicos e adote medidas preventivas durante a ocorrência de tempestades.

Em caso de chuva intensa, motoristas devem reduzir a velocidade e redobrar a atenção, especialmente nas rodovias.

A Defesa Civil do Estado segue monitorando as condições meteorológicas e os possíveis impactos associados à passagem da frente fria e à persistência das chuvas em todo o território paulista.





Em caso de incêndio ou situação de emergência, acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou a Defesa Civil pelo 199.