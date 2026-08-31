Paulo Pinto/Agência Brasil Chuvas fortes voltam a atingir São Paulo

O dia na capital paulista começou com muita instabilidade e chuvas fortes nesta segunda-feira (31). Durante a madrugada, por volta de 4h42, o Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo publicou um alerta de atenção para alagamentos em todas as regiões da capital por conta da intensidade das chuvas; o alerta foi finalizado por volta das 5h55.

Os termômetros nas primeiras horas marcaram mínimas de 19°C, mas, com o decorrer do dia, o tempo volta a ficar seco e as máximas entram em elevação gradual, podendo superar os 32°C. Os índices de umidade devem permanecer em valores próximos aos 35% e há chance de chuvas rápidas e isoladas no final da tarde, por conta do aumento da nebulosidade através da capital.

Em dias com o tempo instável, é recomendável que a população tome algumas medidas simples no caso de alagamentos, entre elas estão: Evitar a transação em ruas alagadas; ficar em locais seguros e evitar sair em áreas abertas; manter-se longe da rede elétrica e não parar debaixo de árvores, permanecendo em espaços fechados como casas e prédios; entre outros.

Gangorra Térmica

Após dias de calor, com termômetros ultrapassando os 33ºC em algumas regiões da capital, uma nova frente fria chega pelo litoral paulista e se expande pelo estado na noite desta segunda-feira (31). O mês de setembro irá começar com chuvas, rajadas de vento e declínio acentuado das temperaturas.





A terça-feira (1) ainda apresenta sol entre nuvens no começo do dia, e o tempo segue abafado por um curto período de tempo, mas a cidade deve enfrentar pancadas de chuva ainda nas primeiras horas da manhã. No decorrer do dia, a Defesa Civil do Estado alerta para as instabilidades, que ficam ainda mais fortes, com chuvas variando entre moderada a forte intensidade, acompanhadas de raios e rajadas de vento que podem ficar acima dos 50Km/h. As temperaturas ficam baixas, variando entre mínimas de 17°C e máximas de 20°C, com índices de umidade relativa do ar acima dos 70%.

De acordo com as projeções meteorológicas, as rajadas mais fortes de vento estão previstas para atingir a faixa leste do estado, incluindo a Região Metropolitana de São Paulo, Baixada Santista e litoral norte. A Defesa Civil alerta a população dessas áreas para o aumento de risco de ocorrências como: queda de árvores e galhos, destelhamentos e interrupções pontuais no fornecimento de energia elétrica.

Defesa Civil

Por conta da mudança brusca de temperaturas, a Defesa Civil publicou algumas recomendações à população para que o impacto durante a Gangorra Térmica seja menor. Nos dias mais frios, a sugestão é manter-se bem agasalhado, evitar exposição prolongada às baixas temperaturas e manter a hidratação, com atenção redobrada a crianças e idosos.

Em dias de chuvas fortes, o órgão recomenda que a população permaneça em locais seguros e evite áreas abertas, além de não permanecer próximo a árvores, postes, estruturas metálicas ou outros locais que possam oferecer risco de queda ou atrair raios.

Confira o clima da semana de acordo com a Defesa Civil:

- Segunda-feira (31): Mínima de 19°C e máxima de 32°C. Sol e aumento de nuvens. Pancadas de chuva à tarde

- Terça-feira (1): Mínima de 16°C e máxima de 20°C.Sol com muitas nuvens a nublado com chuva no fim da manhã

- Quarta-feira (2): Mínima de 13°C e máxima de 19°C. Sol, com pancadas de chuva de manhã e muitas nuvens à tarde

- Quinta-feira (3): Mínima de 12°C e máxima de 25°C. Sol com diminuição de nuvens de manhã. Tarde ensolarada e noite de céu limpo

- Sexta-feira (4): Mínima de 14°C e máxima de 26°C. Sol, com nevoeiro ao amanhecer. O céu fica com muitas nuvens à tarde e à noite chove.

- Sábado (5): Mínima de 15°C e máxima de 19°C. Sol com aumento de nuvens e pancadas de chuva no fim da manhã e à tarde. Noite chuvosa

