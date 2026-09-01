Tânia Rêgo/Agência Brasil Rio entrou novamente em estado de alerta para ventania nas próximas horas

A Defesa Civil do Rio de Janeiro enviou um alerta severo, na tarde desta terça-feira (1º), para ocorrência de tempestades na cidade do Rio de Janeiro nas próximas horas. Entre hoje e esta quarta-feira (2), 10 estados brasileiros deverão ser atingidos por tempestades e ventos fortes, em razão da passagem de uma frente fria, associada um ciclone extratropical que está se formando sobre o Oceano Atlântico, a Leste do Sul do Brasil.

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Uma notificação, via tecnologia Cell, diz que há previsão de pancadas de chuva intensas e rajadas de vento nas próximas horas.

O alerta severo foi enviado nesta tarde, sob forma de pop-up para telefones celulares que estejam em localidades que apresentam riscos de desastres, segundo o COR-Rio (Centro de Operações e Resiliência da Prefeitura do Rio).

Às 15 horas, o Rio entrou no chamado estágio 2, segundo nível de classificação em uma escala de cinco, que significa riscos de ocorrências de alto impacto na cidade. Até amanhã, há possibilidade de nova mudança de estágio

Segundo o Sistema Alerta Rio, pancadas de chuva já haviam sido registradas na Zona Oeste do Rio e avançavam, no meio da tarde, para outras regiões da cidade.

Orientação

Em função das chuvas e ventos fortes aguardados para as próximas horas, a COR-Rio e da Defesa Civil divulgaram algumas recomendações, visando a segurança da população.





De acordo com a nota, é importante permanecer em local seguro e evitar áreas com alagamentos durante uma chuva forte; não caminhar em áreas alagadas, pois há perigo de correnteza e de ferimentos com objetos, quedas em buracos sob a água, além de risco de doenças, e não ficar próximo à beira de córregos e rios.

Também é recomendado nunca forçar a passagem de carros em áreas de alagamento e inundação e, em caso de toque das sirenes, procurar o ponto de apoio mais próximo.