Reprodução: METSul Frente fria associada a ciclone traz tempestades

Dez estados brasileiros devem ser atingidos por tempestades entre esta terça-feira (1º) e a quarta-feira (2), de acordo com alertas emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) nas últimas horas.

Conforme a MetSul Meteorologia já havia antecipado nesta sexta-feira (31), a instabilidade em vários estados é resultado do avanço de uma nova frente fria pelo Centro-Sul do Brasil, associada a um ciclone extratropical que está se formando sobre o Oceano Atlântico a Leste do Sul do Brasil entre hoje e amanhã.

Os avisos incluem regiões da Bahia, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio de Janeiro, Santa Catarina e São Paulo.

No caso de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o alerta é laranja, de perigo, para esta terça, começando a vigorar ao meio-dia e permanecendo válido até as 23h59.

Neste aviso, a previsão indica chuva forte, entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros ao longo do dia, e ventos entre 60 km/h e 100 km/h, com queda de granizo.

Apesar da indicação preocupante, a Climatempo ressalva que os episódios de chuva forte deverão ser em pontos isolados, diferente dos temporais registrados no Paraná e em São Paulo recentemente e nem à ventania observada no Rio de Janeiro.

A previsão de vento mais intenso se concentra apenas no Rio de Janeiro, onde são esperadas as rajadas mais fortes.

Reprodução/INMET Alertas laranja e amarelo emitidos pelo Inmet

Esse aviso laranja do Inmet inclui áreas do Triângulo Mineiro, Sul e Sudoeste de Minas, Zona da Mata e Campo das Vertentes, além de regiões como Campinas, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Piracicaba e Vale do Paraíba, em São Paulo. No Rio de Janeiro, estão no alerta o Sul Fluminense, as Baixadas, o Centro, Norte e Noroeste Fluminense, além da Região Metropolitana do Rio.

Aviso amarelo

Já o aviso amarelo, que indica perigo potencial, vale nesta terça-feira entre 9h45 e 23h59, com previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros ao longo do dia, ventos entre 40 km/h e 60 km/h e queda de granizo.

A área é mais ampla e alcança trechos de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás.

Entre as regiões incluídas estão a Região Metropolitana de São Paulo, Campinas, litoral paulista, Vale do Paraíba, Região Metropolitana de Curitiba, Vale do Itajaí, Grande Florianópolis, diferentes áreas de Minas Gerais, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul e trechos do Espírito Santo, Rio de Janeiro e Goiás.

Na quarta-feira (2), um novo aviso amarelo de tempestade entra em vigor à meia-noite e permanece válido até as 23h59. Ele abrange áreas de Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Bahia.

A previsão novamente indica chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou acumulados de até 50 milímetros no dia, além de ventos entre 40 km/h e 60 km/h e possibilidade de granizo.

Divulgação/ Agência de Notícias do Governo do Estado de São Paulo Paulistas tem alerta de chuvas fortes e rajadas de vento





Estão incluídas áreas da Zona da Mata, Vale do Rio Doce, Vale do Mucuri, Norte de Minas e Grande Belo Horizonte, além de diferentes regiões do Espírito Santo e do Rio de Janeiro e trechos do sul e centro-sul da Bahia.

Avanço da frente fria

A frente fria vai avançar rapidamente pelo Sul e alcança o Sudeste nesta terça-feira, que favorecerá a formação dos temporais.

Em São Paulo, segundo a Climatempo, a frente fria encontra uma atmosfera aquecida, condição que aumenta a chance de chuva forte, rajadas de vento e granizo em alguns pontos.

As áreas de instabilidade também se espalham pelo Rio de Janeiro, Sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro ao longo do dia.

Ainda de acordo com a Climatempo, as rajadas podem variar entre 50 km/h e 70 km/h em grande parte do Sudeste, principalmente no sul e litoral paulista, Sul Fluminense e Triângulo Mineiro.

Em São Paulo (SP), a previsão é de chuva ao longo do dia, com aumento das pancadas e risco de temporais.

No Rio de Janeiro (RJ), a nebulosidade aumenta e a chuva pode ocorrer de forma moderada a forte. Em Belo Horizonte (MG), a possibilidade de chuva e trovoadas cresce principalmente durante a tarde.





No Centro-Oeste, as áreas de chuva também aumentam com a passagem da frente fria. Mato Grosso do Sul pode ter pancadas moderadas a fortes e temporais, enquanto áreas do sul de Goiás e de Mato Grosso também podem registrar chuva.

No Sul, a chuva perde força em boa parte do Rio Grande do Su l e de Santa Catarina, mas ainda há risco de temporais em algumas áreas, principalmente no Paraná. A orientação é que para que as pessoas se protejam.