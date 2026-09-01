Reprodução Clip Lions/My Hood Cobra naja foi encontrada dentro do vaso sanitário

Uma cobra naja-de-óculos de 2 metros foi encontrada sob o vaso sanitário de uma residência em Garhauli Kalan, na região de Gurugram, no estado de Haryana, na Índia, no último domingo (30). O morador da casa acionou uma equipe especializada depois de notar a presença do réptil pelo som de um chiado ouvido no banheiro. Apesar do susto, a serpente foi resgatada e nenhuma pessoa ficou ferida durante a ocorrência.





O resgate foi conduzido pelo especialista em vida selvagem Anil Gandas, que compareceu ao imóvel acompanhado de sua equipe de zoólogos. A serpente estava escondida num espaço apertado e com pouca luz, dificultando a retirada. Devido ao risco das picadas da cobra peçonhenta, os socorristas optaram por desmontar o vaso sanitário para alcançar o animal com segurança. Após a captura, a cobra foi devolvida a uma área de mata.

Reprodução Wikimedia Commons/Holger Krisp Naja-de-óculos é responsável por cerca de 7 mil mortes anuais na Índia





Encontros com serpentes peçonhentas são frequentes na região de Gurugram, famosa por abrigar 20 espécies diferentes de cobras. Membro do Conselho Estadual de Vida Selvagem, Gandas associa a frequência das aparições ao crescimento das cidades, processo que empurra os répteis para longe das áreas onde costumavam viver e os leva a procurar abrigo em ambientes ocupados por pessoas. Segundo o especialista em animais silvestres, a equipe do resgate de fauna retirou 70 cobras apenas no último mês de agosto.

A rápida urbanização e as construções estão consumindo continuamente florestas e campos abertos, deixando as cobras com menos habitat natural. Cerca de 70 serpentes foram resgatadas em Gurugram apenas em agosto. Anil Gandas, membro do Conselho Estadual de Vida Selvagem





















Reprodução Wikimedia Commons/Dr. Raju Kasambe Naja-de-óculos é responsável por cerca de 7 mil mortes anuais na Índia





Um caso parecido foi registrado em Pitawali, também na Índia, no dia 18 de agosto. Uma família de pescadores encontrou uma cobra de cerca de 3 metros enrolada dentro da privada da casa, mas não conseguiu retirá-la. Após tentativas frustradas, o capturador profissional Shahid Ali foi chamado para a ocorrência. A operação durou aproximadamente quatro horas e o animal foi contido pela cabeça, retirado do local e solto na natureza.

A naja-de-óculos e as mortes por picada de cobra na Índia

Reprodução Wikimedia Commons/H. Zell Naja-de-óculos é responsável por cerca de 7 mil mortes anuais na Índia





A temida naja-de-óculos é uma das cobras peçonhentas mais associadas a acidentes no território indiano. A espécie integra o grupo das chamadas "quatro grandes", responsável pela maior parte dos envenenamentos graves no país, ao lado da krait-comum, da víbora-de-Russell e da víbora-de-escamas-serrilhadas.

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Os acidentes com serpentes representam um grave problema de saúde pública indiano. A nação registra o maior número de mortes por picada de cobra do mundo, com média estimada em impressionantes 58 mil óbitos anuais. Para se ter ideia, cerca de 160 pessoas são mortas por cobras peçonhentas todos os dias. Os números são do Million Death Study, projeto que reuniu dados de morte ofídica ao longo de duas décadas.

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