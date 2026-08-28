Henrique Cesar/ Prefeitura de São Paulo Sol nos prédios da Avenida Paulista, em São Paulo

A Capital amanheceu com a presença de uma leve formação de névoa úmida e sensação de frio, com os termômetros das estações meteorológicas do Centro de Gerenciamento de Emergências climáticas da Prefeitura de São Paulo registrando uma média de 16ºC.

As temperaturas do dia devem começar a se elevar rapidamente, logo pela manhã, com as nuvens se dissipando e o sol aparecendo; a máxima pode chegar a 31ºC. Juntamente com a alta temperatura, a umidade relativa do ar também cai, com os menores percentuais atingindo valores próximos a 30%, e ligeiramente abaixo em alguns bairros da capital; não há previsão de chuva.

As condições devem se manter desta maneira até a próxima segunda-feira (31), com temperaturas que podem ultrapassar os 32°C na capital paulista e na Região Metropolitana de São Paulo.

Defesa Civil

Na última quinta-feira (27), a Defesa Civil do Estado de São Paulo emitiu um alerta para altas temperaturas que devem atingir todo o território paulista, derrubando os índices de umidade do ar e trazendo riscos à saúde.

O maior risco está em cidades do interior, nas regiões norte e noroeste do estado, em que a umidade pode ficar abaixo dos 12%, nível considerado crítico para a saúde. Nas demais regiões do estado, o cenário é menos extremo, mas a umidade relativa do ar ainda pode ficar próxima ou abaixo dos 20%.





Em cidades como Ribeirão Preto, Franca e Barretos, as temperaturas máximas podem ficar entre 40ºC e 42ºC. Na Região Metropolitana de São Paulo e na Baixada Santista, as temperaturas variam entre 30ºC e 35ºC.

De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), o nível ideal da umidade relativa do ar para a saúde humana varia entre 40% e 60%; em dias em que os percentuais se encontram abaixo do valor mínimo, o tempo já é considerado seco, com margem até os 30%. Abaixo dos 30%, o valor é crítico e exige atenção redobrada à saúde.

À população, a Defesa Civil recomenda a necessidade de manter a hidratação constante, umidificar os ambientes sempre que possível e evitar exposição prolongada ao sol. O órgão também orienta o povo a dedicar atenção especial a crianças, idosos e animais, que são mais afetados pelos efeitos do calor extremo e da baixa umidade.

Para evitar possíveis incêndios, a Defesa Civil recomenda que a população não utilize fogo para limpeza de terrenos ou descarte bitucas de cigarro em vegetações secas, além de não queimar lixo ou resíduos.

Final de semana

Os últimos dias de agosto devem seguir apresentando forte calor e baixa umidade, em função do fortalecimento de uma massa de ar quente e seco. Os modelos de previsão indicam que não deve chover até setembro, mas logo no primeiro dia do mês, a chuva já deve estar presente.

No final de semana o calor se intensifica mais ainda e a umidade do ar declina juntamente com as elevações das temperaturas. Os índices de umidade do ar devem registrar valores mínimos entre 23% e 25%.

No sábado (29), a madrugada já não apresenta mais uma sensação de frio, mas ainda conta com uma temperatura amena de 17ºC. Com o decorrer do dia, as nuvens matinais se dissipam e a máxima pode alcançar 34ºC.

No domingo (30) o clima se mantém estável, com poucas nuvens logo pela manhã. As mínimas tem uma elevação e devem ficar por volta dos 21ºC, já a temperatura máxima pode atingir 33° C.

Confira o clima da semana segundo a Defesa Civil:

- Sexta-feira (28): Mínima de 17°C, máxima de 31°C. Sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de céu nublado

- Sábado (29): Mínima de 17°C, máxima de 34°C. Dia de sol com algumas nuvens e névoa ao amanhecer

- Domingo (30): Mínima de 21°C, máxima de 33°C. Sol e muitas nuvens à tarde

- Segunda-feira (31): Mínima de 20°C, máxima de 34°C. Sol e muitas nuvens à tarde

- Terça-feira (01): Mínima de 16°C, máxima de 26°C. Sol com algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite.

