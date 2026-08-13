Carlos Elias / Arquivo O Dia Morro da Mangueira

Uma criança perdeu a visão do olho esquerdo, após ser atingida por estilhaços durante o tiroteio que aconteceu na última quarta-feira (13), em operação da Polícia Civil no morro da Mangueira , na Zona Norte do Rio de Janeiro.

Segundo os moradores afoi atingida por disparos realizados pelos Policiais que estavam na açãono momento em que estava dentro de sua casa.

Ao iG, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que a criança, que possui seis anos de idade e não teve o seu nome revelado, foi encaminhada ao Hospital Souza Aguiar e segue internada. O quadro é considerado estável.

Operação mirava ferro-velho clandestino



Em nota, aafirmou que investiga as circunstâncias da criança atingida, mas reforçou também que "quem coloca a população em risco é o criminoso que ataca policiais e promove ações violentas em áreas residenciais".

Segundo a Polícia Civil, o tiroteio começou após agentes da corporação terem sido atacados por criminosos enquanto realizavam uma operação contra um ferro-velho clandestino que fica localizado na favela do metrô, que fica na região da Mangueira.

Na ação, a administradora desse ferro-velho clandestino foi presa por receptação qualificada. Durante a Operação também foram apreendidos materiais metálicos, um computador, uma caixa registradora e dinheiro utilizado na compra dos materiais.

As investigações apontam que o local trabalhava com peças de carros furtados em regiões próximas da Mangueira, principalmente na Grande Tijuca em bairros como Tijuca, Grajaú e Vila Isabel.

A ofensiva da Polícia Civil faz parte da Operação Caminhos do Cobre que busca combater o furto de cabos e materiais metálicos desde o furtador, até estabelecimentos que recebem esse tipo de material ilegal.

Situação gerou revolta e caos no trânsito da Zona Norte



A ação da Polícia gerou revolta em parte dos moradores da Mangueira, que fecharam ruas importantes de acesso ao centro no Maracanã com barricadas de pneus e contêineres de lixo que foram queimados.

Cadu Barbosa / iG Trânsito na Zona Norte ficou travado por conta da ocorrÊncia

Na ocasião, o trânsito da cidade ficou travado com reflexos na Mangueira, Tijuca, São Francisco Xavier e Vila Isabel.

Segundo a Rio Ônibus, 19 linhas que passam pela região tiveram que alterar o seu itinerário por parte da tarde, até o início da noite.