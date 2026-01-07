Reprodução / Arquivo pessoal Soffia, em sua festa de 15 anos

A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo descartou, nesta quarta-feira (7), que a causa da morte da adolescente venezuelana Soffia Del Valle Torrealba Ramos, de 15 anos, tenha sido intoxicação por bebida adulterada com metanol.

Soffia morreu no sábado (3), após consumir gin com a prima na madrugada de 1º de janeiro, em uma adega localizada na Rua Alfonso Asturaro, na Cidade Tiradentes, zona leste da capital paulista.



Na manhã do dia seguinte, sexta-feira (2), Sofia foi encontrada desacordada pela mãe, sendo levada a uma unidade de pronto atendimento. Em seguida, foi transferida para o Hospital Cidade Tiradentes, onde faleceu.

Segundo a polícia, a suspeita de intoxicação por metanol se deu devido aos sinais iniciais de disfunção renal e acidose metabólica, que são danos causados por consumo de bebida alcoólica adulterada. Com isso, a Polícia Civil de São Paulo passou a investigar se a garota foi intoxicada.

Com o descarte, a causa da morte continua sendo investigado pelo 49º Distrito Policial, em São Mateus.



Casos de intoxicação



O final do ano de 2025 foi marcado por uma série de casos de intoxicação por metanol em todo o Brasil, mas, principalmente, no estado de São Paulo.



Atualmente, quatro óbitos suspeitos no território paulista ainda permanecem sob investigação.



São Paulo criou protocolo para detectar metanol em bebidas





Ao todo, de acordo com dados da Secretaria de Saúde estadual, 51 casos de intoxicação foram confirmados, sendo 11 mortes: quatro homens de 26, 45, 48 e 54 anos residentes da cidade de São Paulo; uma mulher de 30 anos e um homem de 62 anos, de São Bernardo do Campo; dois homens de 23 e 25 anos e uma mulher de 27 anos de Osasco; um homem de 37 anos, de Jundiaí; e um homem de 26 anos, de Sorocaba.



Das mortes que ainda são investigadas, uma foi em Guariba, de um paciente de 39 anos, um de São José dos Campos, de 31 anos, e dois de Cajamar, de 29 e 38 anos.



Em todo o Brasil, entre 26 de setembro e 05 de dezembro, última atualização do Ministério da Saúde, pouco antes de encerrar a Sala de Situação que monitorava os casos, foram registradas 890 notificações relacionadas à intoxicação por metanol.





Desse total, 73 foram confirmados e 788 foram descartados, por não haver indício de metanol.



Além de São Paulo, foram registrados casos em Pernambuco (109 casos notificados; 8 confirmados), Paraná (6 confirmados), Mato Grosso (6 confirmados), Bahia (2 confirmados), Rio Grande do Sul(1 confirmado) e outros estados tiveram participação menor, mas com relevância.



Ao todo, foram confirmados 22 óbitos por intoxicação por metanol no Brasil, desde a crise iniciada no fim de setembro.



