Reprodução Ministério da Saúde encerra atividades da Sala de Situação

O Ministério da Saúde anunciou, nesta segunda-feira (8), o encerramento da Sala de Situação criada em outubro para acompanhar o avanço dos casos de intoxicação por metanol.

O texto da Portaria nº 9.169, assinado pelo ministro Alexandre Padilha (Saúde), foi publicado no Diário Oficial da União.

De acordo com o comunicado, diante da queda nos números de registros e de mortes, o ministério considera que o cenário epidemiológico está estabilizado.

O último caso confirmado foi registrado em 26 de novembro de 2025, referente a um paciente que apresentou os primeiros sintomas no dia 23 do mesmo mês.

O Ministério da Saúde também informou que todos os estados já contam com estoque garantido de antídotos e têm hoje maior capacidade para realizar diagnósticos.

Com isso, o atendimento e o monitoramento dos casos retornam ao fluxo habitual da vigilância de intoxicações exógenas, feito pelo Sistema de Informação de Agravos de Notificação ( SINAN).





Sala de Situação

A Sala de Situação havia sido criada em 1º de outubro, poucos dias depois do surgimento dos primeiros casos.

O alerta inicial à população sobre o surto foi emitido em 26 de setembro, por meio do Sistema de Alerta Rápido da Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos ( Senad), do Ministério da Justiça e Segurança Pública ( MJSP).

Para o ministro Alexandre Padilha, “o país respondeu de forma rápida, coordenada e eficaz, garantindo diagnóstico, assistência e distribuição de antídoto a todos os estados”.

Padilha também afirmou que o monitoramento continuará sendo prioridade: “Mesmo com o encerramento da Sala de Situação, seguimos atentos e preparados. O cuidado permanece, e a vigilância segue sem qualquer interrupção”.

A Sala de situação reuniu representantes de diferentes secretarias da pasta, além de Anvisa, Fiocruz, Ebserh, os conselhos nacionais de secretários estaduais e municipais de saúde ( Conass e Conasems), Conselho Nacional de Saúde ( CNS), Organização Pan-Americana da Saúde ( Opas) e das secretarias estaduais de Saúde.

Também participaram os ministérios da Agricultura e Pecuária ( MAPA) e da Justiça e Segurança Pública ( MJSP), responsáveis por ações de controle e investigação.

Número de casos por intoxição de metanol

Entre 26 de setembro e 5 de dezembro de 2025, foram registradas 890 notificações de possíveis intoxicações por metanol. Desse total, 73 casos foram confirmados, 29 permanecem em investigação e 788 acabaram descartados por não apresentarem indícios de contaminação.

São Paulo foi o estado mais afetado, com 578 notificações e 50 confirmações, seguido por Pernambuco, com 109 notificações e 8 confirmações. Paraná e Mato Grosso registraram 6 casos confirmados cada, enquanto Bahia teve 2 casos e o Rio Grande do Sul, 1 caso.

Ao todo, 22 mortes por intoxicação foram confirmadas, sendo 10 em São Paulo, 3 no Paraná, 5 em Pernambuco, 1 na Bahia e 3 em Mato Grosso. Outros 9 óbitos seguem sendo investigados (5 em São Paulo, 3 em Pernambuco e 1 em Alagoas). Mais de 20 notificações de óbitos foram descartadas após análise.