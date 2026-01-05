Reprodução / Arquivo pessoal Soffia em sua festa de 15 anos

Uma adolescente de 15 anos morreu após beber gin, e a suspeita é que ela tenha sofrido intoxicação por metanol em São Paulo. Soffia Del Valle Torrealba Ramos tinha 15 anos e apresentou os sintomas da possível intoxicação após sair com uma prima para comemorar o Ano Novo.

A menina havia pedido permissão à mãe para comprar fogos com a prima, mas as adolescentes se reuniram com colegas que compraram uma garrafa de gin. Ao voltar para casa no dia seguinte, a mãe da jovem percebeu que ela dormia mais do que o normal e decidiu levá-la ao hospital.

Soffia ficou internada por dois dias no Hospital Municipal Cidade Tiradentes, mas faleceu no sábado (3). A ficha médica aponta que a morte pode ter sido causada por “intoxicação por metanol”, associada ao uso de algum remédio, que teria provocado “disfunção renal”, levando ao acúmulo de substâncias ácidas no corpo.

A Secretaria de Estado de Saúde, informou ao Portal iG que monitora o caso de Soffia e outros 4 óbitos:

"Atualmente, cinco óbitos permanecem sob investigação: um em Guariba, de um paciente de 39 anos, um de São José dos Campos, de 31 anos, e dois de Cajamar, de 29 e 38 anos, uma adolescente de 15 anos, da cidade de São Paulo".



A Polícia Civil investiga o caso como morte suspeita. A ocorrência foi registrada no 49º Distrito Policial, mas a investigação sobre a morte da jovem e possíveis responsabilizações será feita pelo 54º DP, em Cidade Tiradentes.

