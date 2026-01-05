Redes sociais PM é atropelado durante blitz em SP

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que o policial militar Lucas Lopes Bernardo morreu após ser atropelado por um grupo de motociclistas durante uma blitz no Jardim Peri, Zona Norte de São Paulo, na madrugada do último domingo (4).

As imagens, registradas por câmeras de segurança, mostram que os agentes realizavam a abordagem de um Corsa vermelho quando o soldado tentou interceptar um dos motociclistas. Durante a ação, Lucas escorregou e caiu no chão, sendo atropelado por duas motocicletas: uma atingiu suas pernas e a outra acertou diretamente sua cabeça.

Os colegas do policial, que também participavam da fiscalização entraram em desespero após o atropelamento. O soldado foi resgatado em estado grave e encaminhado ao Hospital Vila Nova Cachoeirinha, mas não resistiu.

Após o atropelamento, os suspeitos conseguiram fugir. O policiamento foi reforçado na tentativa de localizar os responsáveis. O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Quem era Lucas?

Lucas Lopes Bernardo tinha 27 anos e era soldado do 9º Batalhão de Polícia Militar Metropolitana. Ele deixou a esposa grávida e dois enteados.





Por meio das redes sociais, a Polícia Militar de São Paulo lamentou a morte do soldado e prestou solidariedade aos amigos e familiares.