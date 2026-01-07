Reprodução Temporal e alagamento em SP: Defesa Civil pede atenção da população

Temporais que atingiram a capital paulista e Região Metropolitana, na tarde desta quarta-feira (7), provocaram alagamentos, transbordamento de córrego e colocaram regiões da Zona Leste em estado de alerta.

As informações são da Defesa Civil do estado, que, às 16h50, emitiu alerta severo para Guarulhos, além das zonas Norte e Leste da capital.

Em cerca de três horas, segundo o órgão, os acumulados de chuva chegaram a 102 mm no bairro de Santana e 77 mm na região de Aricanduva, volumes elevados para um curto período de tempo.



No Campo de Marte foi registrada rajada de vento de 80km/h.



Ainda segundo a Defesa Civil, o grande volume de água provocou o transbordamento de um córrego na Avenida Aricanduva.

Diante do cenário, a cidade de São Paulo entrou em estado de atenção para alagamentos, com estado de alerta na Zona Leste, especialmente nas regiões de Aricanduva e Itaquera.



Até as 17h50, a capital registrava 11 pontos de alagamento, sendo 8 intransitáveis e 3 transitáveis.



O Corpo de Bombeiros recebeu, até as 17h00, três chamados para queda de árvores.



Até o momento, não há registro de vítimas ou feridos.



A Defesa Civil informa que, em conjunto com os órgãos municipais e o Corpo de Bombeiros, segue monitorando as condições meteorológicas e atuando para reduzir riscos à população.



Orientações à população



À população, a orientação é evitar transitar por áreas alagadas e nunca atravesse vias com água em movimento; redobrar a atenção ao dirigir e reduza a velocidade sob chuva intensa, e não permanecer próximo a árvores, postes ou estruturas instáveis durante temporais.







Além disso, os moradores de áreas de risco devem ficar atentos aos alertas oficiais e, se necessário, buscar locais seguros.



Em caso de emergências, os telefones que devem ser acionados são o 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).