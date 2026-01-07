Reprodução Chuva de granizo

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alerta para temporais entre quarta (07) e sábado (10), com risco de chuva intensa, granizo isolado e rajadas de vento em várias regiões do estado. Moradores devem redobrar a atenção e acompanhar as atualizações do tempo.

Alerta especial para a região Oeste

A Defesa Civil destaca que a região Oeste, próximo a Itaqui, está em condição de alerta alto até 13h15 desta quarta-feira (07). Instabilidades com chuva, rajadas de vento, granizo e raios podem causar destelhamentos. A recomendação é evitar áreas de risco.

Quarta-feira (07/01)

O avanço de uma frente fria favorece temporais isolados em outras regiões do estado. Os acumulados de chuva variam entre 10 e 30 mm, podendo chegar a 50 mm em locais pontuais. As temperaturas máximas ficam entre 24°C e 36°C.

Quinta-feira (08/01)

A condição para temporais isolados permanece na metade Norte do RS, com chuva localmente forte, granizo isolado e rajadas intensas de vento. Os acumulados de chuva variam entre 10 e 35 mm, com pontuais de até 65 mm. As temperaturas mínimas ficam entre 16°C e 23°C, e as máximas entre 22°C e 32°C.

Sexta-feira (09/01)

O aprofundamento de uma área de baixa pressão mantém o tempo instável na maior parte do estado. Há risco de tempestades severas, com chuva intensa em curto período, rajadas de vento acima de 80 km/h e granizo isolado, especialmente na metade Norte, Campanha, Centro e Oeste.

Os volumes de chuva podem variar entre 15 e 60 mm, com acumulados pontuais de até 90 mm. As temperaturas mínimas ficam entre 15°C e 23°C, e as máximas entre 22°C e 34°C.

Tendência para sábado (10/01)

O ciclone extratropical que atua sobre o estado deve continuar favorecendo tempestades em todas as regiões, com rajadas de vento de 50 a 70 km/h, granizo isolado e chuva intensa em curto período.

Os acumulados variam entre 15 e 60 mm, podendo chegar a 90 mm pontualmente. As temperaturas mínimas ficam entre 16°C e 24°C, e as máximas entre 22°C e 34°C.

A Defesa Civil recomenda que a população procure informações junto aos órgãos municipais, conheça os planos de contingência e saiba como agir em caso de desastre no município.