Reprodução / Redes Sociais Rafael sendo socorrido no restaurante

Um turista de São Paulo de 32 anos foi assassinado em um restaurante na orla de Porto de Galinhas (PE), cidade turística a 60 km ao sul de Recife. O crime ocorreu na noite de domingo (4), dentro do restaurante Caldinho do Nenen, onde o paulista jantava com a companheira.

A vítima foi alvejada com dois tiros, sendo um deles no rosto. Clientes do restaurante tentaram socorrê-lo mas sem sucesso.

A Polícia Militar de Pernambuco informou ao Portal iG que foi acionada, mas ao chegar no local, o turista já havia morrido. A investigação segue com a 15ª Delegacia de Polícia de Homicídios, que busca identificar o responsável e apontar a motivação do crime.

O assassinato ocorre pouco tempo após outro episódio de brutalidade contra turistas em Porto de Galinhas, em que um casal foi agredido por um comerciante na praia.

Posicionamento do restaurante

Em nota nas redes sociais, o restaurante Caldinho do Nenen lamentou o episódio de violência e se solidarizou com a família da vítima:

“Informamos que, na data de ontem, ocorreu um episódio de violência envolvendo clientes em nosso restaurante.

Lamentamos profundamente o ocorrido e manifestamos nossa solidariedade à vítima, a seus familiares e a todos os envolvidos.

Desde o primeiro momento, nossa equipe prestou o devido apoio e está colaborando integralmente com as autoridades competentes para o esclarecimento dos fatos”.

