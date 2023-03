Reprodução/Youtube Feder, secretário de Estado da Educação, afirmou que aluno agressor teve problemas anteriores em outra escola

Um aluno de 13 anos atacou quatro professores e dois estudantes em uma escola estadual localizada na Zona Oeste de São Paulo na manhã desta segunda-feira (27). Uma professora morreu após ser atingida por facadas.

Em entrevista coletiva concedida nesta tarde, o secretário de Estado da Educação, Renato Feder, disse que o estudante que realizou o ataque teve um "conflito" com um outro aluno da escola localizada na Vila Sônia. A diretora da instituição de ensino teria agendado uma conversa com o adolescente para hoje.

"A diretora Vanessa me falou na escola hoje que teve um conflito entre o agressor de hoje e outro aluno. Ela me falou que estava marcada para conversar com o aluno. A agressão foi na quinta ou na sexta, e ela ia conversar com o agressor agora de manhã", destacou.





Feder pontuou ainda que, antes de se transferir para a escola onde o ataque foi registrado, o jovem de 13 anos teve "problemas de violência" em uma outra instituição de ensino.

“Ele veio de uma outra escola onde ele também teve problemas, a gente já investigou”, afirmou Renato. “Ele teve problemas de violência em uma outra escola”, complementou.

Escola fechada por uma semana



O secretário de Educação também informou na conversa com os jornalistas que a Escola Estadual Thomazia Montoro ficará fechada por uma semana.

"A escola vai ficar fechada por uma semana. A gente vai acompanhando para ver se precisa estender o fechamento da escola. Mas o que a gente vai fazer é antecipar o recesso de julho. Então, Semana que vem sem aulas, e em julho uma semana a mais para repor esse conteúdo."

Leia mais: 'Uma tragédia', diz prefeito de São Paulo sobre ataque à escola



Renato ressaltou ainda que, com a exceção da professora Elisabeth, de 71 anos, que veio a óbito, as outras pessoas atingidas pelo aluno de 13 anos não correm risco de vida.

"Os outros não estão em risco. A professor mais atingida foi a Ana Célia, e o Felício, governador em exercício, estava com ela há pouco, e ela passa bem e não corre risco de vida. Nenhum aluno corre risco grave", ressaltou.

Professora foi vítima fatal

A professora Elisabeth Tenreiro sofreu uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas ainda nesta manhã, após ser esfaqueada pelo adolescente. Docente de Ciências, ela lecionava no colégio desde o início deste ano.

Câmeras de segurança de uma das salas de aula flagraram o momento em que o agressor golpeou uma professora nas costas e, enquanto tentava ferir mais uma vítima, outra professora o agarra por trás para retirar a arma branca da mão dele . Enquanto ela segura o adolescente, uma terceira aparece para arrancar a faca que ele portava.

Ao iG, alunos da escola relataram que o agressor sofria bullying e rebatia as ofensas dizendo que "ia matar todo mundo". Os estudantes chegaram a mencionar que o suspeito teria se inspirado no massacre de Suzano (SP), que deixou 10 mortos, entre alunos e professores, em 2019 .

