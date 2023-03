Reprodução/TV Globo Quatro professores e dois alunos são esfaqueados em escola estadual de SP

O prefeito de São Paulo , Ricardo Nunes (MDB-SP), lamentou o ataque à E.E. Thomazia Montoro, na Vila Sônia . Segundo ele, foi "uma tragédia que nos deixa sem palavras".

Na manhã desta segunda-feira (27), quatro professoras e dois alunos foram atacados por um adoelescente de 13 anos com uma faca, uma das educadoras, Elisabete Tenreiro, 71 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital das Clínicas. O estado de saúde das outras vítimas ainda não foi informado.

Uma tragédia que nos deixa sem palavras para expressar a tristeza do ocorrido na Escola Estadual, na Vila Sônia. As forças de segurança pública e de saúde agiram imediatamente, e continuaremos oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias. — Ricardo Nunes (@ricardo_nunessp) March 27, 2023

"Uma tragédia que nos deixa sem palavras para expressar a tristeza do ocorrido na Escola Estadual, na Vila Sônia. As forças de segurança pública e de saúde agiram imediatamente, e continuaremos oferecendo todo o suporte necessário às vítimas e suas famílias", escreveu Ricardo Nunes nas redes.

Governador de SP também lamentou o ataque

Nas redes sociais, o governador do Estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também lamentou o ataque na manhã desta segunda-feira (27).

Ele disse estar triste com a notícia do ataque e que todos os esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares das vítimas.

"Não tenho palavras para expressar a minha tristeza com a notícia do ataque a alunos e professores da Escola Estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia. O adolescente de 13 anos já foi apreendido e nossos esforços estão concentrados em socorrer os feridos e acolher os familiares", escreveu.

Nesta segunda, Tarcísio cumpre agenda em Londres, na Inglaterra, em uma série de compromissos que terá ao longo da semana pela Europa. No período em que estiver fora, o vice-governador, Felipe Ramuth (PSD), está à frente do governo do estado.

Na viagem, o governador está acompanhado do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Lima, do secretário de Negócios Internacionais, Lucas Ferraz, e da secretária de Comunicação, Lais Vita.

A agenda na Europa tem o objetivo de atrair investimentos para o estado, apresentar o portfólio de projetos do Programa de Parcerias de Investimentos de São Paulo (PPI-SP) e estreitar contato com as lideranças governamentais e setoriais dos países pelos quais ele vai passar.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.