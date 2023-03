Reprodução - 27.03.2023 Professora de educação física conseguiu imobilizar aluno responsável por ataque a facas em São Paulo

O aluno responsável pelo ataque a facas em uma escola estadual da capital paulista foi imobilizado por uma professora de educação física da instituição. Imagens registradas pelas câmeras de segurança de uma das salas de aula mostram o momento em que o adolescente foi detido pela docente, impedindo que ele continuasse as agressões.

No vídeo, é possível ver que a professora agarra o agressor por trás na tentativa de salvar uma vítima que estava sendo atacada por ele. Depois, outra aparece e consegue retirar a faca da mão dele.

Momento em que aluno é desarmado em escola de SP pic.twitter.com/ivkAsYr4Bb — Igembeald (@igembed) March 27, 2023

Anteriormente, em outro momento, o agressor aparece atingindo uma das professoras pelas costas, ainda dentro da sala de aula. A vítima levou cinco golpes de faca.

Quatro professores e dois alunos foram esfaqueados dentro da Escola Estadual Thomazia Montoro, localizada na Vila Sônia, em São Paulo, na manhã desta segunda-feira (27).

Uma das professoras não resistiu e morreu após o ataque . Elisabete Tenreiro, 71 anos, teve uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas. De acordo com o secretário de Educação de São Paulo , Renato Feder, as outras vítimas do agressor não estão em risco.

Mais cedo, em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, já havia informado que uma professora havia sido a responsável por imobilizar o aluno e fazer com que a arma branca fosse retirada da mão dele .

"Um ato heroico da professora Cíntia, que está sendo ouvida pelas equipes da Polícia Civil, foi ela que mobilizou o agressor, ela que fez com que a arma branca, a faca, fosse retirada dele. Se não fosse a ação heroica dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior. Então a gente agradece muito esse ato heroico da professora", afirmou o secretário.

Depois de ter sido detido pela docente, o adolescente foi apreendido pela ronda escolar, que chegou ao local após ter sido acionada com o início do ataque .

