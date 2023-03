Reprodução/redes sociais Elizabeth lecionava na Escola Estadual Thomazia Montoro desde o início deste ano

A professora Elisabeth Tenreiro, de 71 anos, foi a vítima fatal do ataque a facadas realizado por um aluno na manhã desta segunda-feira (27) em uma escola estadual localizada na Zona Oeste de São Paulo.

Ela era docente de Ciências e trabalhava no colégio estadual Thomazia Montoro, na Vila Sônia, desde o início do ano. De acordo com uma das suas filhas, a professora tinha como "propósito de vida" lecionar.

"Ela era uma pessoa dedicada a lecionar, como propósito de vida. Ela achava que ela tinha essa missão, em um país com tanta falta de educação, se ela pudesse mudar a trajetória de um aluno, ela já ganhava com isso. Ela era muito querida por onde ela passou", disse, em entrevista ao G1, sem se identificar.





Antes de atuar como docente na rede estadual de ensino, em 2015, Elisabeth trabalhou por muitas décadas como técnica laboratorial no Instituto Adolfo Lutz, instituição vinculada à Secretaria de Estado da Saúde.



Tenreiroteve uma parada cardíaca e morreu no Hospital das Clínicas. De acordo com o secretário de Educação de São Paulo , Renato Feder, as outras vítimas do agressor não estão em risco.

Ataque deixou outros 5 feridos

O ataque ocorrido nesta manhã deixou outros três professores e dois alunos feridos. O suspeito é um adolescente de 13 anos, que estuda do oitavo ano. Ele foi contido pelos policiais e levado para o 34° DP.

Em entrevista coletiva, o secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, informou que o responsável pelo ataque foi imobilizado por uma professora de educação física , que conseguiu detê-lo e fazer com que a faca fosse retirada da mão dele.

"Um ato heroico da professora Cíntia, que está sendo ouvida pelas equipes da Polícia Civil, foi ela que mobilizou o agressor, ela que fez com que a arma branca, a faca, fosse retirada dele. Se não fosse a ação heroica dessa professora, certamente a tragédia teria sido muito maior. Então a gente agradece muito esse ato heroico da professora", afirmou o secretário.

Câmeras de segurança de uma das salas de aula flagraram o momento em que o agressor golpeou uma professora nas costas e, enquanto tentava ferir outra vítima, a professora o agarra por trás para retirar a arma branca da mão dele . Enquanto ela segura o adolescente, outra aparece para arrancar a faca que ele portava.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.