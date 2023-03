Reprodução/TV Globo Três professores e dois alunos são esfaqueados em escola estadual de SP

Pelo menos quatro professores e dois alunos foram esfaqueados dentro da escola estadual Escola Estadual Thomazia Montoro , na Vila Sônia , em São Paulo , na manhã desta segunda-feira (27).

De acordo com a PM, o suspeito, um adolescente de 13 anos, foi contido. O Corpo de Bombeiros e um Helicóptero Águia, da PM, atuam no local.

Um dos professores feridos foi levado para o HC e o outro para o Hospital Bandeirantes, ambos na capital paulista. Um terceiro educador teve uma parada cardiorrespiratória e está sendo atendido no local. Médicos tentam estabilizá-lo.

Segundo a polícia, uma das crianças sofreu um corte no braço e a outra foi socorrida em estado de choque, no entanto, sem ferimentos.

O estado de saúde geral das vítimas ainda não foi informado. A Secretaria Estadual da Educação diz que irá apurar o caso.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.