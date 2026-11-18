Divulgação/Iema-ES/Roney Fernandes/CIA Mergulho Por nota, o instituto afirmou que possui autorização do Ibama para o manejo da espécie exótica

O peixe-leão teve seu primeiro aparecimento confirmado no Espírito Santo no último sábado (14), segundo o Instituto Estadual do Meio Ambiente (Iema). O avistamento foi registrado pela equipe CIA do Mergulho, a Oeste da ilha Escalvada. O exemplar apresentava 15 centímetros e acendeu o alerta para iniciativas de combate à espécie invasora no estado, cuja presença tem sido preocupação recorrente no Nordeste, e agora avança ao litoral do Sudeste brasileiro.

Segundo o Iema, mobilizações para controle da espécie já iniciaram, e a principal preocupação é com as, área rica em biodiversidade e prioritária para conservação.

Por nota, o instituto afirmou que a espécie do peixe-leão, Pterois volitans, possui capacidade dee crustáceos (caranguejos e camarões) a cada meia hora, além de uma única fêmea madura podeem qualquer época do ano.

Com a confirmação desse primeiro registro no Espírito Santo, precisamos concentrar esforços para implementar medidas de controle imediatas para evitar que a população de peixe-leão aumente e provoque impactos ainda maiores, que podem ser irreversíveis para a biodiversidade, para a pesca artesanal e para o turismo. O Iema já está trabalhando na estruturação das ações de controle e planejando capacitações para realização do manejo de forma segura Sandra Ribeiro, servidora do Iema, em nota

Com isso, há o risco elevado de que a presença de poucos indivíduos garanta a colonização de novas áreas.









Controle da espécie invasora

O peixe-leão é considerado uma espécie exótica invasora por ser originária dos oceanos Indo-Pacífico e não possuir predadores naturais em águas brasileiras. Com isso, há risco de causar desequilíbrio nos ecossistemas locais.

O Iema informou que possui autorização do Ibama para o manejo do peixe-leão, contudo, ainda trabalha para que mergulhadores autônomos equipados com cilindros possam participar nas ações de controle.

Ou seja, já há autorização para o manejo do peixe-leão, mas a entidade pretende expandir as permissões para participação de autônomos.





Ainda, o Iema alerta que, dentro de Unidades de Conservação, como as ilhas Guarapari, é preciso uma autorização prévia dos órgãos gestores locais.

Ameaças aos ecossistemas

O peixe-leão não possui predadores naturais no Atlântico, podendo se reproduzir livremente enquanto ataca filhotes de outras espécies e crustáceos. A nova população invasora pode iniciar um desequilíbrio, que prejudicaria recifais, a pesca e o turismo nos locais em que ocorre.

Dentre os principais riscos apontados por ambientalistas, estão a redução de peixes herbívoros, a competição por abrigo e a diminuição da biomassa.

O comportamento da espécie, bem como ciclo de vida e a alimentação seriam gatilho para provocar mudanças nas populações de outras espécies da fauna e flora marinha.

A pesca, por exemplo, seria impactada pro uma redução das populações de peixes comerciais.

Veneno é nocivo até para humanos

A espécie possui 18 espinhos venenosos espalhados pelo corpo que injetam toxinas nocivas à saúde humana. Ao perfurar a pele, o veneno provoca dor imediata e intensa, inchaço, vermelhidão, febre, náuseas, vômitos e diarreia.

Fatalidades exclusivamente por conta do peixe são raras, mas complicações podem ser graves e levar a convulsões, paradas cardíacas ou desmaios. Mesmo quando morto, os espinhos permanecem carregados de veneno e continuam oferecendo perigo de envenenamento ao toque.