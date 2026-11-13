Reprodução: Arquivo pessoal Espécie de peixe-leão avança pelo litoral brasileiro

Quatro anos após o primeiro registro do peixe-leão no litoral do Rio Grande do Norte, uma pesquisa aponta que a população da espécie invasora exótica se estabeleceu na região. O estudo confirma que o peixe encontrou condições para se reproduzir e avançar pelo mar potiguar.

O primeiro registro do peixe-leão no estado aconteceu em julho de 2022, na cidade de Tibau (RN), fronteira com o Ceará, quando um grupo de pescadores reportou o avistamento do animal.

A espécie é originária dos oceanos Índico e Pacífico e não possui predadores naturais na costa brasileira, o que preocupa biólogos e autoridades pelo impacto que pode causar no equilíbrio dos ecossistemas aquáticos.

Segundo o estudo “Dinâmica Populacional do Peixe invasor Pterois volitans na costa Potiguar”, da Universidade Federal Rural do Semi-Árido (UFERSA), há evidências de que a espécie se consolidou na costa potiguar.

A análise capturou 204 exemplares de 2022 a 2025 e identificou indivíduos sexualmente maduros, o que indica a reprodução local da espécie, e não somente a presença de indivíduos que chegaram de estados vizinhos.

O resultado reforça as preocupações com o equilíbrio marinho e com as formações recifais características do litoral do estado.





Ameaça à biodiversidade local e corais

O peixe-leão não possui predadores naturais no Atlântico, podendo se reproduzir livremente enquanto ataca filhotes de outras espécies e crustáceos. A nova população invasora pode iniciar um desequilíbrio, que prejudicaria recifais, a pesca e o turismo nos locais em que ocorre.

Dentre os principais riscos apontados por ambientalistas, estão a redução de peixes herbívoros, a competição por abrigo e a diminuição da biomassa.

O comportamento da espécie, bem como ciclo de vida e a alimentação seriam gatilho para provocar mudanças nas populações de outras espécies da fauna e flora marinha.

A pesca, por exemplo, seria impactada pro uma redução das populações de peixes comerciais. Outra questão seria o crescimento excessivo de algas nos recifes, cujo controle é feito por peixes herbívoros que também seriam predados pelo peixe-leão.

Espécie é venenosa e pode causar acidentes

A espécie possui 18 espinhos venenosos espalhados pelo corpo que injetam toxinas nocivas à saúde humana. Ao perfurar a pele, o veneno provoca dor imediata e intensa, inchaço, vermelhidão, febre, náuseas, vômitos e diarreia.

Fatalidades exclusivamente por conta do peixe são raras, mas complicações podem ser graves e levar a convulsões, paradas cardíacas ou desmaios. Mesmo quando morto, os espinhos permanecem carregados de veneno e continuam oferecendo perigo de envenenamento ao toque.





Por outro lado, com o preparo adequado, a carne do peixe-leão pode ser consumida, já que o veneno está presente somente nos espinhos, que devem ser retirados cuidadosamente.

O manejo da espécie e a captura, contudo, são contraindicados, sendo a principal orientação evitar qualquer contato com o peixe e comunicar avistamentos às autoridades locais.