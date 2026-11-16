Reprodução Peixe leão

O peixe-leão, espécie invasora conhecida pelos espinhos venenosos, foi registrado pela primeira vez no litoral do Espírito Santo. O animal foi avistado no sábado (14), durante um mergulho recreativo na Ilha Escalvada, em Guarapari.

O registro foi feito por volta das 9h30 e comunicado aos órgãos ambientais. A presença da espécie preocupa especialistas pelo potencial de afetar a biodiversidade marinha e pelos riscos de acidentes com banhistas, pescadores e mergulhadores.

Originário dos oceanos Índico e Pacífico, o peixe-leão se espalhou pelo Atlântico e avançou pela costa brasileira. No país, a espécie é considerada invasora por ameaçar o equilíbrio dos ecossistemas onde se estabelece.

Veneno pode provocar convulsões

O peixe-leão possui espinhos nas nadadeiras que inoculam veneno. O contato pode provocar dor intensa, inchaço e vermelhidão. Em situações mais graves, a intoxicação pode causar náuseas, desmaios e convulsões.

Reprodução Peixe-leão

O animal não costuma atacar pessoas. Os acidentes geralmente acontecem quando alguém tenta tocá-lo, capturá-lo ou manipulá-lo sem proteção.

Por isso, especialistas recomendam que mergulhadores não se aproximem nem tentem retirar o peixe da água. Caso encontrem um exemplar, devem registrar o local e comunicar os órgãos ambientais.

Espécie ameaça biodiversidade marinha

O peixe-leão é um predador voraz e se alimenta de peixes menores e crustáceos. Como possui poucos predadores naturais no Atlântico, pode se multiplicar e competir com espécies nativas por alimento e espaço.

A expansão da espécie preocupa pesquisadores porque pode afetar recifes e reduzir populações de peixes importantes para o equilíbrio ambiental e para a pesca.

O primeiro registro documentado no Espírito Santo também levanta a possibilidade de que outros exemplares já estejam presentes em áreas do litoral capixaba, inclusive em regiões mais profundas, onde a identificação é mais difícil.

O que fazer ao encontrar um peixe-leão?

A orientação é não tocar no animal nem tentar capturá-lo por conta própria. O avistamento deve ser comunicado às autoridades ambientais, de preferência com informações sobre o local e a profundidade, além de fotos ou vídeos feitos com segurança.

Em caso de contato com os espinhos, é importante procurar atendimento médico. A aplicação de água quente na região atingida pode ajudar a aliviar a dor e reduzir a ação da toxina, mas não substitui a avaliação profissional.

A captura e o manejo devem ser realizados por pessoas capacitadas, seguindo protocolos de segurança.