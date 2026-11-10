Divulgação/Projeto Refauna/REGUA/Guapiaçu Pesquisadores introduziram três antas em 2017 ao ambiente reflorestado

Uma família brasileira passou os últimos 25 anos plantando árvores em uma fazenda de gado. O projeto de reflorestamento e conservação ecológica deu origem a 840 mil árvores espalhadas em uma área de 607 hectares e à reintrodução de antas, que estavam desaparecidas na região há um século.

A fazenda era propriedade da própria família e agora é chamada Reserva Ecológica de Guapiaçu (REGUA), que fica em Cachoeiras de Macacu, no Rio de Janeiro.

A atividade pecuária de décadas já havia provocado desmatamento de boa parte da Mata Atlântica nativa quando, em 2001, Nicholas e Raquel Locke decidiram mudar os rumos da natureza do local.

Conforme informações divulgadas por Nicholas, a idealização do projeto REGUA iniciou como uma entidade dedicada a conservar o que restou da floresta na propriedade.

Dois anos depois, o projeto se tornou uma ONG e angariou recursos no exterior para adquirir mais terras degradadas e garantir proteção.

O projeto atua por meio de parcerias com o Poder Público e com comunidades regionais. Contudo, somente o reflorestamento não é o suficiente para restaurar o equilíbrio de um ecossistema.

Com isso, após a recuperação do habitat, o manejo ativo para reintrodução da anta sul-americana, desaparecida do Rio de Janeiro desde 1914, foi possível. Outras espécies também foram alvos das ações.

O projeto combina o plantio de árvores nativas com a soltura planejada de animais, recuperando o equilíbrio ambiental da Mata Atlântica na região o suficiente para trazer o herbívoro de volta ao seu território histórico.

Atualmente, a REGUA é uma das maiores restauradoras de ecossistemas do Rio de Janeiro, com 710 hectares de áreas restauradas e mais de 1 milhão de mudas plantadas.

A ideia deu origem também ao projeto Guapiaçu, em parceria com a Petrobras , que estendeu as ações de educação ambiental e mobilização social, além de ter sido central ao Refauna, programa que reintroduziu as antas.





Uma fazenda um dia extrativista

Segundo informações do projeto, a REGUA nasceu da fazenda do Carmo, propriedade rural adquirida pelo bisavô de Nicholas Locke, Hilmar Werner, em 1907. Na época, além da produção agropecuária, a fazenda trabalhava com cachaças artesanais e comércio de madeiras nobres.

O local foi abrigo e trabalho para um expressivo número de pessoas recém libertas com o fim do regime de escravidão. Em 1970, a fazenda foi dividida entre as filhas de Hilmar, até que Nicholas fosse um dos respectivos herdeiros por volta de 1995.

Contudo, com formação técnica agrícola e apaixonado pela Mata Atlântica, Nicholas tinha o intuito de iniciar trabalhos de conservação ambiental. Após dois anos de pesquisa, adquiriu um levantamento com 400 espécies que poderiam ser preservadas.

A fazenda fica na bacia hidrográfica de Guapiaçu e possui terreno alagadiço. Com o sucesso do reflorestamento, fragmentos antes isolados da floresta foram reconectados, permitindo que espécies menores se desloquem por conta própria.

A exceção, porém, eram mamíferos maiores, como as antas, que precisaram de ajuda direta para efetuar o retorno.

De volta para casa

Em 2017, a chegada de três antas (Tapirus terrestres) iniciou o processo de reintrodução da espécie há 103 desaparecido do Rio de Janeiro. O projeto foi batizado REFAUNA e conta com ajuda do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ).

Os três indivíduos foram acompanhados por equipes de pesquisadores que analisaram a alimentação e a dispersão deles. A adaptação à floresta reconstituída deu certo e, hoje, 25 antas vivem no local, sendo 11 delas frutos da reintrodução, ou seja, nasceram da vida livre.

O objetivo é que a vida siga de forma natural a longo-prazo e que a população da espécie alcance mais áreas protegidas e reflorestadas administradas pela entidade.

Conforme a REGUA, a fragmentação do habitat foi o motivo principal do sumiço das antas, que sofreu redução populacional significativa.

A reintrodução é coordenada pelo Laboratório de Ecologia e Manejo de Animais Silvestres (LEMAS-IFRJ), que também conduz pesquisas sobre dispersão de sementes, ecologia espacial e outras interações ecológicas.

O braço da REGUA, REFAUNA, também atua no Parque Nacional da Tijuca, onde conduz a reintrodução do bugiu, do jabuti-tinga e da cutia-vermelha.

Outras espécies também foram introduzidas na região, como as aves mutum-do-sudeste e a jacutinga. A reintrodução depende do equilíbrio de processos ecológicos como o ciclo da água e de nutrientes do ecossistema, e a relação animal-planta também contribui para a vida a longo-prazo.

Reserva Particular de Patrimônio Natural

A REGUA é uma Reserva Particular de Patrimônio Cultural (RPPN), ou seja, uma unidade de conservação (UC) prevista em leis ambientais criada voluntariamente por decisão do proprietário.

A primeira RPPN da REGUA foi consolidada em 2013, e o plano de manejo de 2021 prevê atividades de pesquisa científica, monitoramento, observação de aves, reintrodução da fauna e visitas educacionais e turísticas.

A REGUA trabalha para proteger remanescentes da Mata Atlântica na bacia hidrográfica do rio Guapiaçu. O principal meio para isso é a aquisição de terras vizinhas para que também sejam restauradas e preservadas.

A bacia do Guapiaçu abastece a parte leste da região metropolitana do Rio de Janeiro.