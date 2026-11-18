A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) realiza, na manhã desta quarta-feira (18), o terceiro dia consecutivo de operação em comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A região é dominada por criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP).
Segundo a corporação, que hoje conta com o auxílio de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), as ações buscam reprimir a atuação de organizações criminosas na região. As operações desta quarta-feira acontecem nos morros do Timbau e Fogo Cruzado.
Instituições de ensino foram afetadas
Por conta da ação policial, 41 escolas municipais foram impactadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Outras duas escolas estaduais também tiveram as atividades suspensas, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) informou que mantém suas atividades, mas orientou os professores a não aplicarem atividades avaliativas ao longo do dia.
Terceiro dia de operações
O Complexo da Maré tem sido alvo de operações da Polícia Militar desde segunda-feira (16), quando agentes estiveram nas comunidades da Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Fogo Cruzado, Vila dos Pinheiros, Vila do João e Conjunto Esperança.
Na última terça-feira (17), uma máquina metalúrgica com capacidade de fabricar até 3 mil fuzis por ano, sendo oito por dia, foi encontrada após uma ação integrada entre a Polícia Federal, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), nas comunidades do Timbau e da Baixa do Sapateiro.
Até o momento, a Polícia Militar do Rio não informou o saldo da operação desta quarta-feira.