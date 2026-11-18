Divulgação / PMERJ Policiais Militares realiam operação no Complexo da Maré desde as primeiras horas desta quarta-feira (18)

A Polícia Militar do Rio de Janeiro (PMERJ) realiza, na manhã desta quarta-feira (18), o terceiro dia consecutivo de operação em comunidades do Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. A região é dominada por criminosos da facção Terceiro Comando Puro (TCP).

➡️ OPERAÇÃO POLICIAL | A #SEPM informa que, desde as primeiras horas desta quarta-feira (18), policiais do #BPChq realizam uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio. (+)⤵️ https://t.co/u0iwoDD8Ig — @pmerj (@PMERJ) November 18, 2026





Segundo a corporação, que hoje conta com o auxílio de equipes do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), as ações buscam reprimir a atuação de organizações criminosas na região. As operações desta quarta-feira acontecem nos morros do Timbau e Fogo Cruzado.

Instituições de ensino foram afetadas

Por conta da ação policial, 41 escolas municipais foram impactadas, segundo a Secretaria Municipal de Educação. Outras duas escolas estaduais também tiveram as atividades suspensas, de acordo com a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro. A Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) informou que mantém suas atividades, mas orientou os professores a não aplicarem atividades avaliativas ao longo do dia.





Terceiro dia de operações

O Complexo da Maré tem sido alvo de operações da Polícia Militar desde segunda-feira (16), quando agentes estiveram nas comunidades da Baixa do Sapateiro, Morro do Timbau, Fogo Cruzado, Vila dos Pinheiros, Vila do João e Conjunto Esperança.

Na última terça-feira (17), uma máquina metalúrgica com capacidade de fabricar até 3 mil fuzis por ano, sendo oito por dia, foi encontrada após uma ação integrada entre a Polícia Federal, o Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) e o Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), nas comunidades do Timbau e da Baixa do Sapateiro.

Divulgação / PF Máquina encontrada na Maré tinha capacidade para 3 mil fuzis





Até o momento, a Polícia Militar do Rio não informou o saldo da operação desta quarta-feira.