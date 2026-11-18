Fernando Frazão/Agência Brasil Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal

O diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues, deve se reunir com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, nesta quarta-feira (18), para entregar relatórios com referências a ministros da Corte encontradas em conversas extraídas do celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master.

O encontro está previsto para a noite, no gabinete de Fachin, na sede do STF, em Brasília. Os documentos foram produzidos a partir da análise de mensagens relacionadas ao caso e mencionam os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Kassio Nunes Marques.

A elaboração dos relatórios provocou uma crise interna na Polícia Federal. A direção da corporação afastou dois delegados de cargos de chefia após considerar que eles descumpriram orientações sobre a preparação e a apresentação do material.

O levantamento foi solicitado por Fachin em uma reunião anterior com Andrei. A determinação era reunir as referências aos integrantes do Supremo de maneira descritiva, sem atribuir a eles a prática de crimes.

A entrega dos documentos poderá abrir uma nova etapa de análise dentro do STF, que deverá avaliar se o conteúdo será encaminhado à Procuradoria-Geral da República (PGR) e se o assunto será levado ao plenário da Corte.

O que Fachin pediu à Polícia Federal

A reunião entre Andrei Rodrigues e Edson Fachin, realizada no mês passado, estabeleceu os parâmetros para a elaboração dos documentos.

Na ocasião, o presidente do STF solicitou um levantamento descritivo das menções a ministros encontradas nas conversas de Vorcaro. A orientação era identificar as referências aos integrantes da Corte, sem apresentar acusações criminais ou atribuir a eles possíveis delitos.

A preocupação era delimitar o alcance do trabalho da Polícia Federal, evitando que a análise de mensagens se transformasse em uma investigação sobre ministros do Supremo sem autorização.

Os relatórios preparados pela corporação reúnem referências a três integrantes do STF:

Alexandre de Moraes: ministro do Supremo Tribunal Federal;

Dias Toffoli: ministro do STF, que já esteve no centro de questionamentos relacionados ao Caso Master;

Kassio Nunes Marques: ministro da Corte.

A presença dos nomes nos documentos não significa que os magistrados sejam investigados ou que tenham cometido irregularidades. O objetivo inicial do levantamento era informar Fachin sobre o conteúdo encontrado nas conversas.

Relatórios provocaram crise na Polícia Federal

A preparação dos documentos gerou um conflito dentro da própria Polícia Federal. A cúpula da corporação retirou os delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes de cargos de chefia após considerar que houve quebra de confiança.

O combinado era que os dois delegados discutissem os relatórios com a direção da PF antes de finalizar os documentos e inseri-los no sistema oficial da instituição.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, os delegados teriam incluído os arquivos no sistema sem realizar a reunião prevista com a cúpula da corporação.

A equipe havia elaborado três relatórios, cada um com referências a um dos ministros: Nunes Marques, Toffoli e Moraes.

A direção da PF avaliou que os documentos ultrapassaram o escopo solicitado por Fachin. Na interpretação da cúpula, os relatórios não se limitaram a descrever as menções encontradas nas conversas, mas também apontaram possíveis crimes atribuídos aos magistrados.

A corporação considerou que os delegados não tinham autorização para avançar nessa direção.

Por que a PF temia novo conflito envolvendo Toffoli?

A preocupação da direção da Polícia Federal também estava relacionada a um episódio anterior do Caso Master, envolvendo Dias Toffoli.

No início de 2026, a atuação da PF na investigação de Toffoli provocou questionamentos sobre os limites da apuração de possíveis irregularidades envolvendo ministros do Supremo.

Um dos pontos de discussão foi a Lei Orgânica da Magistratura Nacional (Loman), legislação que estabelece direitos, deveres e garantias da magistratura.

A cúpula da PF queria evitar que a elaboração dos novos relatórios provocasse outro impasse institucional sobre os limites da atuação da corporação em relação a integrantes do Judiciário.

Por isso, a orientação era manter o material dentro do caráter descritivo solicitado pelo presidente do Supremo.

O que Fachin pode fazer após receber os documentos

Depois de receber os relatórios, Fachin deverá avaliar o conteúdo e a forma como as informações foram apresentadas.

Um dos caminhos considerados é encaminhar o material à Procuradoria-Geral da República (PGR), órgão responsável por avaliar eventuais medidas de natureza criminal envolvendo autoridades com foro por prerrogativa de função.

A PGR poderá analisar se existem elementos que justifiquem alguma providência. A simples menção a um ministro em mensagens encontradas durante uma investigação não é suficiente para caracterizar crime ou justificar uma investigação.

Fachin também poderá decidir se leva o assunto ao plenário do Supremo Tribunal Federal, para que os demais ministros tenham conhecimento do conteúdo e discutam eventuais encaminhamentos.

A decisão dependerá da análise dos documentos entregues pela Polícia Federal.





O que é o Caso Master

O Caso Master envolve suspeitas de fraudes financeiras relacionadas ao Banco Master, instituição controlada por Daniel Vorcaro. A Polícia Federal investiga operações da instituição e possíveis irregularidades envolvendo a emissão e a negociação de ativos financeiros.

Durante as apurações, os investigadores tiveram acesso a conversas armazenadas no celular do empresário. O conteúdo passou a ser uma das fontes de informação para identificar relações e contatos de Vorcaro com diferentes pessoas, incluindo autoridades e integrantes de instituições públicas.

As referências a ministros do STF encontradas nesse material motivaram a elaboração dos relatórios que serão apresentados por Andrei Rodrigues a Edson Fachin.

A entrega dos documentos ocorre em meio a um cenário de tensão entre a Polícia Federal e o Supremo, com discussões sobre os limites das investigações e a necessidade de preservar as competências de cada instituição.