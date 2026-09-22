Reprodução/FAB O tenente-coronel aviador Miguel Lis Bruno, da FAB. deu detalhes das buscas pelo helicóptero (à dir)

Após 13 de voo da aeronave SC-105 Amazonas, do Esquadrão Pelicano, a Força Aérea Brasileira (FAB) conseguiu localizar o helicóptero que caiu com o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, e outras quatro pessoas em Urubici, na serra de Santa Catarina. No total, foram mais de 20 horas de buscas, desde a perda de contato com a aeronave até os destroços serem avistados em uma área de relevo, em meio à vegetação.

Em coletiva de imprensa, realizada nesta tarde de terça-feira (22), após a conclusão do resgate dos corpos das vítimas, a FAB detalhou a operação, que começou no início da tarde da segunda (21), a com condições meteorológicas adversas.

Segundo o tenente-coronel aviador Miguel Lis Bruno, comandante do Esquadrão Pelicano, além da aeronave, especializada em missões de busca e salvamento, um helicóptero H-60 Black Hawk também participou da operação.

O tenente-coronel revelou que o primeiro contato visual com os destroços da aeronave, em meio a um cenário montanhoso e de difícil acesso, foi feito pelo SC-105, que sobrevoou a região seguindo os padrões técnicos de busca e conseguiu identificar o helicóptero.

Depois da localização, o helicóptero H-60 foi direcionado para o local, levando os homens responsáveis pelo resgate até o ponto da queda. A FAB também utilizou sensores eletro-ópticos durante a operação.

O relevo montanhoso e as condições meteorológicas adversas na região de Urubici dificultaram os trabalhos das equipes de resgate, segundo o oficial da FAB.

“Como toda missão de busca e salvamento, o cenário normalmente é complexo e exige a coordenação de todos os meios envolvidos por meio do Salva Aéreos, que coordenam essa missão e realizam todo o planejamento”, completou.

Quase 20 horas de buscas até a localização

O helicóptero havia desaparecido na tarde de segunda-feira (21), durante um voo entre Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, e São Joaquim, na Serra Catarinense. As buscas começaram ainda na segunda-feira e avançaram durante a madrugada e a manhã desta terça-feira (22).

De acordo com as equipes de buscas, os trabalhos foram concentrados tem áreas de Urubici, incluindo Vacas Gordas, onde havia ocorrido a última comunicação com a aeronave, e Morro Agudo, região em que foram registrados os últimos sinais dos celulares dos ocupantes.

Também atuaram cerca de 40 bombeiros militares, duas equipes com cães de busca e resgate, mais de dez viaturas e drones equipados com tecnologia de identificação térmica.

Após quase 20 horas de operação, os destroços foram encontrados na l ocalidade de Santa Bárbara, em uma região de mata fechada e difícil acesso. Por volta do meio-dia desta terça, as autoridades informaram que nenhum dos cinco ocupantes sobreviveu à queda.





Entre as vítimas estavam Rick, da dupla com Renner, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares, além do piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, funcionários da JTA Empreendimentos e Urbanismo, dona do helicóptero .

Investigações

O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) vai investigar as causas do acidente.

Segundo a FAB, a chamada Ação Inicial envolve técnicas específicas realizadas por investigadores qualificados e credenciados. Entre os procedimentos estão a coleta e confirmação de dados, a verificação dos danos provocados na aeronave do acidente e o levantamento de outras informações consideradas relevantes para a investigação.

.