Reprodução Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado

O resgate dos corpos do cantor Rick, da dupla Rick & Renner, e das outras quatro vítimas da queda de um helicóptero, na serra de Santa Catarina, foi realizado na tarde desta terça-feira (22), com uso de cordas. Aeronaves do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar atuaram na operação e as equipes enfrentaram dificuldades para içar os corpos da área dos destroços da aeronave, de difícil acesso, em Urubici.

Os destroços foram encontrados na manhã desta terça, na região de Santa Bárbara, pelo Arcanjo 03. Segundo os Bombeiros, as condições do terreno impediam o pouso das aeronaves de resgate perto do local do acidente.

Por isso, por terra, as equipes precisavam fazer uma caminhada de aproximadamente três horas, a partir do ponto de pouso mais próximo, para chegar até o helicóptero.

A altitude na região se aproxima de 1.700 metros, uma das mais altas de Santa Catarina.

Diante da situação de risco, a retirada dos corpos com uso de cordas foi considerada a melhor estratégia para garantir a segurança dos socorristas, segundo informou a tenente-coronel Heloísa Helena Battisti, comandante do Corpo de Bombeiros.

Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares decolaram de Porto Belo, no Litoral Norte de Santa Catarina, com destino a São Joaquim, na Serra, nesta segunda-feira (21), na aeronave modelo Bell 430.

Eles morreram na queda, assim como o piloto Antônio Roberto Nóbrega de Araújo e o copiloto Leopoldo Barros Teixeira, identificados pela JTA Empreendimentos e Urbanismo, dona do helicóptero .

Após a remoção, os corpos das cinco vítimas estão sendo levados até São Joaquim, na Serra, e de lá, serão encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Florianópolis, onde vão passar pelos exames periciais.

O acidente

As causas do acidente serão investigadas. O que se sabe, até o momento, é que entre 13h e 14h, devido ao forte temporal na região de Urubici, o helicóptero em que o cantor Rick e o grupo viajavam perdeu o contato e sumiu.

No fim da tarde, o Corpo de Bombeiros confirmou a queda de uma aeronave em Santa Catarina e as buscas começaram.

Na madrugada, o helicóptero foi encontrado, no entanto, devido ao local de difícil acesso da queda, os corpos só foram localizados próximo as 12h desta terça (22).





A operação contou com equipes do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina (CBMSC), da Polícia Militar de Santa Catarina (PMSC) e da Força Aérea Brasileira (FAB).

Cerca de 20 bombeiros participaram dos trabalhos.