Reprodução Saiba como é o helicóptero que desapareceu com o cantor Rick

A empresa proprietária do helicóptero que desapareceu, na tarde desta segunda-feira (21), em Santa Catarina, com o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, não estava autorizada a fazer táxi aéreo.

O modelo do helicóptero é um Bell 430, bimotor, que possui capacidade para oito pessoas, sendo sete passageiros e um piloto. O peso máximo para decolagem é de 4,2 toneladas. A aeronave é avaliada em torno de R$ 10 milhões.

De acordo com o sistema da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o veículo foi fabricado em 2001 pela empresa americana Bell Helicopter. A aeronave opera no Brasil sob a matrícula PP-MGR e é certificada para "transporte".

Além disso, o helicóptero está com a certificação de operação válida até o dia 11 de agosto de 2027, e o cadastro da aeronave está em "situação normal", sem gravames ou restrições administrativas.

O veículo também possui todos os equipamentos obrigatórios, homologações e certificações para voar durante o período noturno.

O helicóptero é da empresa JTA Empreendimentos e Urbanismo. Em nota enviada ao iG, a empresa afirmou que apura as informações junto aos órgãos competentes.

Veja a nota:

"A JTA informa que seu helicóptero emprestado para uso de Bruno Avelar e o cantor Rick, amigos próximos do dono da empresa, neste momento encontra-se desaparecido.

Ainda não há confirmação de acidente envolvendo a aeronave. As informações estão sendo apuradas junto aos órgãos competentes.

A JTA reforça que, neste momento, qualquer informação que não tenha sido oficialmente confirmada deve ser tratada como não verificada.

Pedimos cautela na divulgação e no compartilhamento de notícias ou especulações sobre o caso.

Assim que houver novas informações oficiais, a JTA fará a devida comunicação."

Reprodução/ Instagram Helicóptero Bell 430





Buscas no segundo dia

As operações de busca pelo helicóptero que transportava o cantor sertanejo Rick entraram no segundo dia na manhã desta terça-feira (22).

O helicóptero que desapareceu após decolar de Porto Belo, em Santa Catarina, e seguia para São Paulo. Ele não chegou ao destino e perdeu contato quando passava pela região serrana catarinense.



Além de Rick, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares estavam a bordo da aeronave.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as buscas contam com instrumentos de alta tecnologia para tentar mapear a área e localizar os ocupantes da aeronave.

A nova etapa dos trabalhos concentra esforços na zona rural de Urubici (SC), local apontado como um dos últimos pontos de contato e sinais de celulares.

As equipes passaram a utilizar drones equipados com câmeras térmicas para varrer a vegetação fechada e sobrevoar áreas de difícil acesso por terra, contornando os obstáculos causados pelo terreno íngreme e pelas condições meteorológicas na Serra Catarinense.

O equipamento é capaz de capturar o calor emitido por corpos e objetos. Além disso, a operação conta também com apoio da Defesa Civil, forças de segurança e equipes de inteligência.

Na noite desta segunda-feira (21), a Força Aérea Brasileira (FAB) também reforçou as buscas pelo helicóptero.



