Divulgação/Prefeitura de Urubici A Serra do Corvo Branco exemplifica como é a maior parte do terreno da região, acidentado, sinuoso e com mata fechada

O helicóptero em que o cantor Rick e outros quatro tripulantes estavam caiu na região da serra catarinense próxima à Urubici (SC). A cidade combina uma grande extensão territorial com densidade populacional baixa, além de relevo acidentado, mata fechada, estradas rurais e tempo que pode variar rapidamente.





As características dificultaram as operações de busca pela aeronave, Bell 430, que desapareceu durante trajeto entre Porto Belo (SC) e São Joaquim (SC), nesta segunda-feira (21).

Conforme o Corpo de Bombeiros, o helicóptero foi localizado nesta terça (22), com cinco mortes confirmadas, incluindo o artista.

A região estava em alerta vermelho para tempestades no momento do desaparecimento, com previsões de chuvas de 100 mm, rajadas de vento acima de 100km/h e granizo.

Com isso, as equipes enfrentaram baixa visibilidade, árvores caídas, pontes e estradas submersas pelas águas das chuvas e falta de sinal de celular.





Como era o local das buscas?

A região onde o helicóptero desapareceu é caracterizada por terreno muito montanhoso, mata fechada, vales profundos e altitudes que variam entre 1.400 a 1.800 metros de altitude, nas proximidades do Morro da Igreja.

O local foi definido por meio do último sinal de celular captado pelas equipes de resgate, que definiram dois pontos separados por 30 quilômetros, entre o último sinal de localização registrado da aeronave, em Vacas Gordas, Urubici (SC), até a direção do Morro Agudo.





Vacas Gordas é um distrito rural do município, em direção a São Joaquim (SC), a cerca de 17km do centro de Urubici (SC). A região possui uma pequena população e é cortada pelo Rio Vacas Gordas, estando às margens da SC-110.

Apesar de não ser tão longe do centro, o local já fica cerca de 500m acima da principal área da cidade: Urubici está a 900m de altitude, enquanto Vacas Gordas chega a 1.400m.

Já o Morro Agudo é um dos pontos mais altos da região, com 1.745m. Segundo dados da Prefeitura, o local é uma área de montanha com difícil acesso e algumas trilhas.

Ou seja, o local das buscas era um pouco extenso, havia certa imprecisão por conta da falta de sinal do celular, o terreno é acidentado e permeado por vales, campos, mata fechada, altitude elevada.

Com isso, a opção de sobrevoar parece a mais vantajosa. Contudo, as condições climáticas eram desfavoráveis, com baixíssima visibilidade.

Até mesmo enxergar destroços de aeronave poderia ser difícil, já que a mata cobriria o que quer que caísse abaixo dela.

Terreno acidentado e buscas pelo solo

Pelo solo, as equipes utilizaram cães de busca e equipes terrestres. Cerca de 40 bombeiros participaram das operações, com reforços vindos de Lages (SC), Curitibanos (SC), São Joaquim (SC) e Urubici (SC).

Ao todo, 7 viaturas de resgate, 2 drones e 2 cães de busca do CBMSC auxiliaram os bombeiros militares e voluntários. Os fortes temporais que cobriram a região provocaram queda de árvores e problemas em estradas e pontes.

O trabalho se estendeu durante a madrugada, sob chuva e baixa visibilidade. A área de mata fechada dificultou a localização dos destroços fosse por terra ou pelo ar.