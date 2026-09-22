Reprodução Local onde helicóptero do cantor Rick foi encontrado

O helicóptero que transportava o cantor Rick, da dupla Rick e Renner, além de outros quatro tripulantes, foi encontrado na serra catarinense após desaparecer durante voo entre Porto Belo (SC) e São Joaquim (SC).

A confirmação doapontou que os cinco passageiros a bordo morreram . Além do cantor, o empresário Bruno Avelar e o videomaker Paulo Soares estavam no voo. A aeronave era um Bell 430, de 2001.

A queda ocorreu na região de Santa Bárbara, área de difícil acesso próximo a Urubici (SC). Segundo o Meteorologista da MetSul, Luiz Fernando Nachtigall, o tempo severo durante o momento do acidente será uma das linhas de investigação consideradas.

Nachtigall é especialista em Meteorologia Aeronáutica e integrou da Força Aérea Brasileira (FAB). Conforme a divulgação, as condições da atmosfera eram péssimas, com

Ainda, havia possibilidade de ventos fortes o suficiente para derrubar uma aeronave. Conforme alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), temporais com rajadas acima deeram possíveis nanesta segunda (21).

A aeronave foi encontrada ao fim da manhã desta terça (22). Agora, equipes dos bombeiros trabalham com a Polícia Científica para a remoção dos corpos, para avançar nos processos de identificação e perícias.





Operação trabalhou madrugada adentro

Conforme o CBMSC, foram 2 dias de buscas interruptas, em operação que contou com uma aeronave arcanjo 03, cerca de 40 bombeiros, dois cães de busca e resgate, mais de 10 viaturas, e drones com capacidade de identificação térmica.

A região onde o helicóptero desapareceu é caracterizada por terreno muito montanhoso, mata fechada, vales profundos e altitudes que variam entre 1.400 a 1.800 metros de altitude, nas proximidades do Morro da Igreja.

Com isso, o local das buscas era extenso, havia certa imprecisão por conta da falta de sinal do celular, o terreno é acidentado e permeado por vales, campos, mata fechada e altitude elevada.

Soma-se a isso as condições climáticas muito desfavoráveis para visibilidade e os trabalhos de busca.