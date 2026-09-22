EPR Via Mineira / Reprodução BR-040 entre Belo Horizonte e Juiz de Fora

A BR-040, entre Belo Horizonte e Juiz de Fora, registrou 449.874 casos de excesso de velocidade entre janeiro e agosto de 2026. O levantamento da EPR Via Mineira aponta que a maior velocidade identificada no período foi de 192 km/h, no km 546, em Nova Lima, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O veículo foi flagrado em um trecho onde a velocidade máxima permitida é de 100 km/h. A marca ficou 92% acima do limite estabelecido para a via.

Os registros fazem parte dos dados coletados pelos 68 pontos de monitoramento existentes no trecho administrado pela concessionária. O levantamento foi divulgado durante a Semana Nacional do Trânsito, que ocorre entre 18 e 25 de setembro e tem como mote “Desacelere, o seu bem maior é a vida”.

Além do registro em Nova Lima, outros municípios apresentaram velocidades muito superiores às permitidas na rodovia.

Onde ocorreram os maiores excessos

Na Região Central de Minas Gerais, em Cristiano Otoni, um veículo foi registrado a 123 km/h em um trecho com limite de 60 km/h. A velocidade ficou 105% acima do permitido.

No Campo das Vertentes, em Carandaí, a maior marca chegou a 95 km/h em um trecho onde a velocidade máxima é de 40 km/h. O registro representa um excesso de 137,5%.

Já na Zona da Mata, o maior registro foi identificado em Juiz de Fora. Um veículo atingiu 146 km/h em um trecho com limite de apenas 40 km/h.

Nesse caso, a velocidade registrada ficou 265% acima do permitido, o maior percentual de excesso citado no levantamento da EPR Via Mineira.

De acordo com Hermann Netto, gerente de Operações da concessionária, dirigir acima do limite reduz o tempo que o condutor tem para identificar uma situação de risco e reagir.

“Quando o veículo está em velocidade acima do limite, o motorista tem menos tempo para perceber uma situação de risco, tomar uma decisão e reagir. Além disso, quanto maior a velocidade, mais graves podem ser as consequências de um sinistro.”

O gerente também destacou a importância de respeitar a sinalização e os demais usuários da rodovia como forma de contribuir para um trânsito mais seguro.

Semana Nacional do Trânsito

A divulgação dos números ocorre durante a Semana Nacional do Trânsito, realizada entre os dias 18 e 25 de setembro. A mobilização busca chamar a atenção dos motoristas para comportamentos que podem contribuir para a prevenção de acidentes.

Na BR-040, a EPR Via Mineira intensificou as atividades do Programa Conviver, iniciativa permanente de educação para o trânsito realizada ao longo da rodovia.

As ações são voltadas para diferentes públicos, incluindo motoristas, caminhoneiros, pedestres, trabalhadores e moradores das comunidades próximas à estrada.

Entre os temas abordados estão o respeito às regras e à sinalização, o uso do cinto de segurança e de dispositivos de retenção, a prevenção de acidentes com pedestres, os riscos do cansaço e da sonolência ao volante, a manutenção dos veículos e a utilização segura das passarelas.

A programação integra uma mobilização do grupo EPR, que promove mais de 80 ações educativas em Minas Gerais e no Paraná.

A companhia também apresenta durante o período uma campanha de segurança viária que trata o respeito aos limites de velocidade e o uso do cinto de segurança como o “combo básico da segurança”.

A programação terá um momento especial em 23 de setembro, data estabelecida pela EPR como o Dia da Convivência no Trânsito.

A data também marca os 29 anos do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e será utilizada para reforçar a ideia de que as rodovias são espaços compartilhados.

“Na prática, isso significa que ao dirigir, caminhar ou trabalhar próximo à rodovia, precisamos considerar também a segurança do outro", afirmou Hermann Netto.





Programação na BR-040

As ações educativas da EPR Via Mineira estão distribuídas por diferentes pontos da BR-040:

18 de setembro, às 9h30: respeito às regras de trânsito e sinalização, na UOP da PRF, km 769+930, em Juiz de Fora;

19 de setembro, às 9h30: uso do cinto de segurança e dispositivos de retenção, no Posto Chefão, km 552+470;

21 de setembro, às 9h30: cansaço, sonolência e manutenção veicular, na UOP da PRF, km 555+000, em Nova Lima;

22 de setembro: “Dufinho na Passarela”, ação com pedestres no km 602+000, na passarela do bairro Pires;

22 de setembro, às 9h30: respeito às regras de trânsito e sinalização, no Posto Chefão;

23 de setembro, às 10h30: cansaço, sonolência e manutenção veicular, na Herculano Mineração, km 577+682;

24 de setembro, às 10h30: cansaço, sonolência e manutenção veicular, na Mineradora J. Mendes, km 601+162;

25 de setembro, às 16h30: uso da passarela e prevenção de acidentes, na passarela do bairro Jardim Canadá, km 552+480.

Os números de excesso de velocidade reforçam a preocupação da concessionária durante a Semana Nacional do Trânsito. Entre os registros, a diferença entre o limite permitido e a velocidade identificada chegou a mais de duas vezes e meia em um trecho de Juiz de Fora.