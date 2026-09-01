Marcelo Camargo/Agência Brasil - Reprodução/Instagram Ministro do STF Alexandre de Moraes e ex-banqueiro Daniel Vorcaro .

A Polícia Federal (PF) entregou ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça, nesta segunda-feira (01), uma lista contendo as ocasiões em que o e-banqueiro preso pelo escândalo do Banco Master se encontrou presencialmente com o ministro STF Alexandre de Moraes.

Os nove encontros presenciais entre os dois aconteceram entre julho de 2024 e agosto de 2025, segundo levantado pelo Valor Econômico. Mendonça determinou que a PF analisasse e identificasse todos os envolvidos nas conversas encontradas nos celulares do ex-banqueiro.

Mendonça determinou a retirada do sigilo da ação que trata do conteúdo dos diálogos de Vorcaro, em meio a revelações sobre as conexões entre o ex-banqueiro e integrantes do Judiciário durante as investigações que levaram à sua prisão.

Primeiro registro

O primeiro contato identificado pela PF é de julho de 2024, em uma conversa de WhatsApp entre o ex-ministro das Comunicações de Jair Bolsonaro, Fábio Faria, e Vorcaro. Nas conversas, os dois combinam de tomar um whisky com Alexandre de Moraes na casa do ex-banqueiro, localizado no Lago Sul, em Brasília.

A conversa retraída pela PF mostra Fábio Faria fazendo referência a “Alex” e, em seguida, enviando uma captura de tela de uma troca de mensagens com Moraes, indicando que o ex-ministro teria auxiliado no encontro entre os dois.

A conversa inicia no dia 13 de julho, quando Faria encaminha uma mensagem de Moraes a Vorcaro: “Tenho um jantar, mas dá tempo de tomar um whisky. Que horas?” Na sequência, o ex-banqueiro diz que sairia de um encontro com “Ciro”, provável referência ao senador Ciro Nogueira (Progressistas), às 21h, e que ficaria tarde para o ministro.

Faria responde a Vorcaro, pedindo para alterar o horário do encontro com Ciro: “Marca as 12 c Ciro. Alex vai ser meia horinha". Na sequência, insiste que o ex-banqueiro remarcasse seu compromisso: “Eh ruim a gente desmarcar com Alex”. O ex-banqueiro responde: “Não consigo irmão. Vamos estar c Artur (possível referência ao ex-presidente da Câmara, Arthur Lira)”. Faria então afirma que iria remarcar com “Alex”.

Segundo registro

A Polícia Federal então registra outra conversa entre Fábio Faria e Daniel Vorcaro, de abril de 2024, quando o ex-ministro encaminha mensagens enviadas por Alexandre de Moraes, nas quais afirma que teria disponibilidade para o encontro com o ex-banqueiro no dia 17 de abril, às 19h30.

Logo depois, Faria pergunta ao ex-banqueiro qual seria o local do encontro para enviar para “Alex”, e Vorcaro passa para ele o endereço de uma casa no Lago Sul, em Brasília.

Mensagens

Em outras sete ocasiões listadas pela PF, Vorcaro envia mensagens à filha e à então namorada, Martha Graeff, avisando que estaria com o ministro do STF. Em um outro momento, o motorista do ex-banqueiro o comunica que Moraes havia chegado a um evento em que ele estava.

Um diálogo com Martha Graeff, que começa na noite do dia 19 de março de 2025 e segue até a madrugada seguinte, Vorcaro avisa a então namorada no começo da noite: “Tô com ministro aqui”. Mais tarde, por volta de 0h32, o e-banqueiro envia a seguinte mensagem: “acabou chegando Hugo e Ciro aqui pra falarem com Alexandre”.

Um mês depois, em 19 de abril, Vorcaro fala para a ex-namorada que iria se encontrar com Moraes próximo à sua casa. Martha então pergunta se ele estava em Campos do Jordão (SP) e o ex-banqueiro afirma: “Ele tá passando o feriado”.

Prisão

A PF identificou ainda conversas entre o ministro do STF e Daniel Vorcaro dois dias antes da prisão do ex-banqueiro, pela primeira fase da operação Compliance Zero, em novembro de 2025, também foram identificadas pela PF. No diálogo, Vorcaro pede a Moraes se deveria deixar o país.





Os registros extraídos pela Polícia Federal foram entregues ao ministro do STF e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, que encaminhou o material para que a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifeste sobre seu conteúdo.