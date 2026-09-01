Foto: Reprodução / Redes sociais Defensor concordou com acusação do MPSC contra o próprio cliente e foi achado morto no mesmo mês, dias depois

Um laudo pericial apontou o advogado Rodrigo Pantaleão teve morte natural. O defensor foi encontrado morto no dia 25 de junho, em Florianópolis. No início do mês, ficou conhecido por episódio em que concordou com a condenação do próprio cliente durante audiência.

A informação foi confirmada aopela Polícia Civil de Santa Catarina (PCSC) nesta terça-feira (1º). Segundo a corporação, a investigação sobre a morte do advogado continua, mas está em fase final.

A equipe de investigação aguarda outro laudo pericial, realizado no celular de Rodrigo, para que então o procedimento seja enviado para o Poder Judiciário . O corpo foi encontrado após moradores relatarem forte odor em um imóvel no bairro Itacorubi.

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Relembre o caso

Durante uma audiência criminal, Rodrigo Pantaleão, concordou com a condenação contra o próprio cliente, acusado de tráfico de drogas. A sessão corria online quando ele declarou que "a defesa corrobora com as afirmações" da promotoria de Justiça.

A juíza do caso, Carolina Ranzolin, considerou o réu indefeso, e determinou um prazo de três dias para que ele encontrasse nova defesa.

Além de tráfico, o homem era acusado pelo Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) por resistência à abordagem policial e porte de arma de fogo com origem falsificada.

À época, a forte repercussão da posição do advogado levou a OAB-SC a acompanhar novos desdobramentos.