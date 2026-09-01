Divulgação/ SAP Daniel Vorcaro, no protocolo de admissão no sistema prisional paulista, sem barba e de cabelo cortado

O ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, enviou uma mensagem ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, um dia antes de ser preso pela Polícia Federal, pedindo ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes que viabilizasse um encontro com o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo.

A mensagem faz parte de um relatório enviado pela Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal (STF), que teve o sigilo retirado nesta terça-feira (1º), pelo ministro André Mendonça.

Ainda segundo a mensagem divulgada no relatório da PF, o encontro seria “para resolver tudo". No texto, Vorcaro diz que estavam prestes a "estourar uma bomba atômica" no momento em que ele tentava resolver os problemas financeiros da sua instituição, que seria liquidada pelo Banco Central dois dias depois, em 18 de novembro de 2025.

Tentar que o Galipolo me receba e eu apresente o que vamos protocolar essa semana. Vamos resolver tudo. Não podem estourar uma bomba atômica na hora da solução, não faz sentido pra ninguém. Nem pra ele, nem pro governo, pra economia e nem para o Brasil", diz o Mensagem encontrada no celular de Daniel Vorcaro









Segundo as investigações da PF, Vorcaro tirou foto do registro e o enviou para o contato de Moraes em 16 de novembro de 2025. Na noite de 17 de novembro, o banqueiro foi preso pela PF no aeroporto internacional de Guarulhos (SP) quando tentava embarcar em um jato particular para os Emirados Árabes.

De acordo com a Polícia Federal, o plano era convencer os investidores árabes a comprar o Master, mas, no dia 18 de novembro, o Banco Central (BC) decidiu liquidar extrajudicialmente o banco de Daniel Vorcaro, que permanece preso.



