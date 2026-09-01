Marcelo Camargo/Agência Brasil - Reprodução/Instagram Ministro do STF Alexandre de Moraes e ex-banqueiro Daniel Vorcaro .

Uma troca de mensagens entre o ex-banqueiro preso pelo escândalo do Banco Master, Daniel Vorcaro, e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, mostra conversas para tentar reverter as investigações sobre a instituição financeira.

Vorcaro teria pedido para que Alexandre de Moraes interviesse junto ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, e com o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues. Segundo a CNN, nas mensagens o ex-banqueiro cita os dois nomes e a dúvida se não seria possível “reverter” a situação.

"Não conseguimos reverter isso com Paulo e Andrei? Muita sacanagem isso. Isso em Brasília?" Daniel Vorcaro em mensagens enviadas a Alexandre de Moraes, reveladas pela PF





Investigações

Nas conversas obtidas de um dos celulares do ex-banqueiro, ele fala para o magistrado que “resolveria tudo na mesma semana”. As extrações de mensagens feitas pela PF indicam que Vorcaro sabia que o cerco de sua investigação estava apertando.

"Muita sacanagem isso. Esses caras devem estar sabendo que estou resolvendo tudo essa semana e querem acabar com tudo antes." Daniel Vorcaro em mensagens enviadas a Alexandre de Moraes, reveladas pela PF





Na conversa, Daniel Vorcaro diz que ele e o ministro precisam “dar um jeito de desarmar isso”. As mensagens foram enviadas a Moraes em 15 de novembro de 2025, dois dias antes da primeira prisão do ex-banqueiro.

"Muita sacanagem isso. Estou perplexo e indignado. Esses caras vão destruir todo o negócio e sem volta. De repente, até melhor eu encarar de frente. Temos que dar um jeito de desarmar isso, meu Deus." Daniel Vorcaro em mensagens enviadas a Alexandre de Moraes, reveladas pela PF





Conversas

Segundo a Polícia Federal, o ex-banqueiro já havia tentado esse tipo de interferência nas investigações sobre a legalidade das operações de sua instituição financeira. Algumas semanas antes, no dia 30 de outubro, Vorcaro havia contatado o ministro com mensagens fazendo o mesmo pedido.

"É importante reforçar com Andrei e Paulo para não deixar ninguém de baixo fazer uma sacanagem, que aí vai tudo pro saco." "Estou disponível para tratar e explicar qualquer coisa, só não pode ter sacanagem." Daniel Vorcaro em mensagens enviadas a Alexandre de Moraes, reveladas pela PF





Sigilo

O pedido de intervenção nas investigações veio a público nesta terça-feira (01), devido a uma determinação do ministro do STF e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), André Mendonça, retirando o sigilo da ação que trata do conteúdo das conversas do ex-banqueiro.

A divulgação do conteúdo dos celulares de Daniel Vorcaro ocorre em meio a revelações sobre as relações entre o ex-banqueiro e integrantes do Judiciário durante as investigações que levaram à sua prisão.





Diante da revelação de que Vorcaro pedia para Moraes intervir junto ao diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e ao procurador-geral da República, Paulo Gonet, Mendonça pediu à PGR esclarecimentos sobre as mensagens vazadas.