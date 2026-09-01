Pedro Souza/ Fala Galo Daniel Vorcaro, dono do Banco Master

O ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), indicou nesta terça-feira (1º) que levará ao plenário da Corte os novos elementos apresentados pela Polícia Federal (PF) sobre a troca de mensagens entre o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master, e o também ministro do STF, Alexandre de Moraes.

O relatório, que teve o sigilo levantado nesta terça-feira (1º), reúne mensagens trocadas entre Vorcaro e o ministro Alexandre de Moraes.

Segundo Mendonça, a análise do caso pelo colegiado ocorrerá independentemente da manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Diante do teor das informações apresentadas pela autoridade policial, independentemente de qual venha a ser a manifestação exarada pela douta Procuradoria-Geral da República, o caminho inevitável dos presentes autos leva ao Plenário deste Supremo Tribunal Federal André Mendonça, ministro do STF

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Mendonça afirmou ainda que a deliberação deverá ocorrer de forma “pública e transparente, em sessão presencial”, em data a ser definida pelo presidente do STF, Edson Fachin.

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Os registros constam de um relatório produzido pela PF a partir da análise de mensagens extraídas do celular de Vorcaro. O sigilo do documento foi retirado nesta terça-feira (1º) pelo ministro André Mendonça, relator do Caso Master no STF.

As conversas analisadas pelos investigadores mostram encontros em diferentes ocasiões e locais, alguns deles na residência do banqueiro. Em parte dos episódios, Vorcaro relata a interlocutores que estava com Moraes. Em outros, há elementos adicionais, como mensagens de funcionários anunciando a chegada do ministro e tratativas para combinar reuniões.

Os diálogos integram um relatório enviado pela PF ao STF, que teve o sigilo retirado por Mendonça. O material também foi encaminhado à PGR para manifestação.