Divulgação/ Master e STF Daniel Vorcaro, dono do banco Master, e Alexandre de Moraes, ministro do STF

Mensagens encontradas pela Polícia Federal (PF) no celular de Daniel Vorcaro, ex-controlador do Banco Master, mostram que o empresário pediu ao ministro Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), ajuda para tentar impedir ou adiar medidas da PF e da Procuradoria-Geral da República (PGR) contra ele dois dias antes de ser preso. As informações são do Estadão.

O conteúdo veio a público nesta terça-feira (01), após o ministro André Mendonça retirar o sigilo do processo que reúne as informações sobre os contatos entre o empresário e Moraes.

Segundo a PF, Vorcaro escrevia os textos no bloco de notas do celular, fazia uma captura da tela e enviava a imagem pelo WhatsApp como mensagem de visualização única. Moraes, segundo a investigação, respondia da mesma maneira.

Pedido de ajuda antes da prisão

Em 30 de outubro de 2025, Vorcaro pediu a Moraes que reforçasse com Andrei Rodrigues, diretor-geral da PF, e Paulo Gonet, procurador-geral da República, a orientação para que ninguém “de baixo” tomasse uma medida contra o Banco Master.

Na época, Vorcaro também afirmou que havia recebido informações de que o Banco Central estava sob pressão da PF e do Ministério Público para tomar alguma medida contra ele.

É importante reforçar com Andrei e Paulo pra nao deixar ninguem de baixo fazer uma sacanagem que ai vai tudo pro saco. Estou disponivel pra tratar e explicar qq coisa, so nao pode ter sacanagem. Vou te mandar os nomes que tem ido ao Bacen alegando que farao algo em breve. Daniel Vorcaro em mensagens a Alexandre de Moraes, segundo a PF.





No mesmo dia, Vorcaro também enviou mensagens de elogio a Moraes, afirmando que o ministro concentrava decisões importantes e que seu "legado pro Brasil será eterno". O empresário disse ainda ter orgulho do magistrado.

Juntos em tudo. Muito obrigado por tudo. Esse fim de semana tratarei do tema lá fora e te dou notícia. Daniel Vorcaro em mensagens a Alexandre de Moraes, segundo a PF.





Em 4 de novembro, Vorcaro perguntou a Moraes qual seria a gravidade de possíveis medidas contra ele, indicando que o banqueiro já sabia quais medidas seriam aplicadas.

Pelo amor de Deus, veja se você consegue bloquear toda maldade. Daniel Vorcaro em mensagens a Alexandre de Moraes, segundo a PF.





Em seguida, Vorcaro afirmou que “nem o Banco Central abriu sequer um processo administrativo” e disse estar disposto a prestar esclarecimentos, mas demonstrou preocupação com possíveis consequências financeiras para o banco.

Estou pronto pra ir em qualquer lugar explicar qualquer coisa, mas uma medida drástica agora literalmente quebraria o banco de modo irreversível. Se puder, me deixe uma mensagem após falar com ele. Daniel Vorcaro em mensagens a Alexandre de Moraes, segundo a PF.





ENTENDA: Mendonça pede que relação entre Moraes e Vorcaro vá a plenário

“Acha que segunda já tenho que estar fora?”

Em 15 de novembro, dois dias antes de ser preso, Vorcaro voltou a procurar Moraes e perguntou se deveria deixar o país.

Que loucura, bem na semana em que estou resolvendo tudo. Aquele mesmo juiz Ricardo? E O Galipolo [presidente do Banco Central] tá sabendo? Conseguimos fazer algo? Acha que segunda já tenho que estar fora? Daniel Vorcaro em mensagens a Alexandre de Moraes, segundo a PF.





Na madrugada de 16 de novembro, Vorcaro perguntou a Moraes se eles poderiam se encontrar rapidamente naquela tarde. O empresário sugeriu que o encontro acontecesse às 14h e perguntou se deveria ir à casa do ministro ou se preferia em sua residência.

Em outra mensagem, afirmou estar perplexo e indignado com a possibilidade de medidas contra ele.

Temos que dar um jeito de desarmar isso, meu Deus. Daniel Vorcaro em mensagens a Alexandre de Moraes, segundo a PF.

Na tarde de 16 de novembro, menos de 24 horas antes de ser preso, Vorcaro perguntou se Andrei Rodrigues poderia adiar uma medida que seria cumprida pela PF.





Para os investigadores, as mensagens e os pedidos feitos pelo empresário indicam que Moraes repassava detalhes sobre o avanço das investigações da primeira fase da Operação Compliance Zero antes de sua realização.

Na noite de 17 de novembro de 2025, Vorcaro foi preso pela PF quando tentava embarcar em um jato particular com destino a Malta e, depois, a Dubai, nos Emirados Árabes Unidos.