Fábio Rodrigues-Pozzebom / Agência Brasil Ministro do STF, Alexandre de Moraes



Documentos e mensagens levantados pela Polícia Federal (PF) em investigações sobre o empresário Daniel Vorcaro e Banco Master, revelam uma estrutura de privilégios e luxos oferecidos à família do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal (STF). Investigadores detalham

As provas reunidas pelos policiais federais mostram favores e mimos como recepções de luxo, uso aeronaves privadas do empresário e concessão de cartões de créditos corporativos dos filhos do ministro.

Sobre os luxos

Um dos episódios suntuosos que foi destaque em relatórios da corporação foi de uma recepção "ultra VIP", como classificou Vorcaro, para receber Alexandre de Moraes numa propriedade no município de Campos do Jordão, no interior de São Paulo.

Nesta ocasião, os registros revelam que o empresário disponibilizou equipes para proporcionar atendimento, serviços gastronômicos e de entretenimento personalizados para o ministro no decorrer da hospedagem.

A relação pessoal também se reflete no uso de jatinhos e helicópteros particulares do ex-banqueiro pelo magistrado. No inquérito é revelado ainda, que foi transferido o direito de uso de cotas das aeronaves.

Divulgação/ Master e STF Daniel Vorcaro, dono do banco Master, e Alexandre de Moraes, ministro do STF





Outras vantagens foram conferidas a família Moraes por Daniel Vorcaro. Mensagens trocadas atestam que o Banco Master, por meio de autorização direta do dono do Master, cartões de crédito foram emitidos para os filhos do ministro do STF, com limite de R$ 300 mil disponível para cada um.





Mediador político

A relação estreita entre Vorcaro e Alexandre de Moraes aconteceu no meio político do Distrito Federal. Os documentos da PF mostram que os encontros presenciais entre os dois em Brasília eram articulados pelo ex-ministro das Comunicações governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, Fábio Faria, que aproximou o empresário e o ministro.

O iG entrou em contato com o gabinete no STF do ministro Alexandre de Moraes e com a defesa do empresário Daniel Vorcaro, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestações.