Foto: MetSul/Reprodução Choque entre duas massas de ar, uma fria e outra quente deve impulsionar a força do ciclone extratropical.

Um ciclone-bomba que se formou entre a região Sul, o Oceano Atlântico, a Argentina e o Uruguai segue causando efeitos sobre o Brasil neste sábado (08). Os impactos avançam da região Sul para o Sudeste, com condições de tempo severo durante o final de semana, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Na região Sul, o sistema estimula chuva, trovoadas, rajadas de vento e possibilidade de granizo, principalmente entre o Paraná e Santa Catarina. O Rio Grande do Sul deve enfrentar frio intenso e formação de geada, principalmente no centro-sul do estado, onde as temperaturas devem ficar próximas de 0°C.

Com o avanço dos efeitos para o Sudeste, a região está sob aviso amarelo devido ao potencial para tempestades e vendavais no estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e centro-sul do Rio de Janeiro.

São Paulo

A Defesa Civil do estado de São Paulo montou um Centro de Gerenciamento de Emergências e Gerenciamento de Crises para atender às chamadas relacionadas ao temporal. Durante a sexta-feira (07), foram registradas 13 ocorrências, principalmente relacionadas a quedas de postes, árvores e muros.

Conforme a Defesa Civil do estado, os ventos chegaram a 109 km/h em Santos, no litoral paulista, e 70 km/h na capital, mas nenhuma ocorrência de ferimentos relacionados aos eventos climáticos foi registrada. Porém, o órgão alerta que, embora o risco de eventos extremos generalizados tenha passado, a atmosfera permanece instável e há possibilidade de tempestades isoladas ao longo do sábado.

Para o domingo (09), a previsão do Inmet indica chuvas isoladas para as regiões centro-sul e leste do estado, estendendo-se até a segunda-feira (10). Em relação aos ventos, o instituto emitiu um aviso amarelo de potencial vendaval no sábado em São Paulo, assim como nos demais estados da região Sudeste.

Sul

A presença do ciclone segue influenciando a região sul do país neste sábado, levando a um aumento na chance de geadas no Rio Grande do Sul e tempestades sobre o Paraná e partes de Santa Catarina. Conforme o Inmet, a condição climática deve se manter pelo menos até a segunda-feira, quando também há um aumento nas regiões com chances de chuva no Rio Grande do Sul.

Os avisos amarelos de perigo potencial para vendavais seguem neste sábado em Santa Catarina, Paraná e no norte do Rio Grande do Sul, mesmo nível de alerta para tempestades no estado paranaense e norte de SC no domingo. A mínima prevista para as capitais da região é de 3 °C em Curitiba (PR) na segunda-feira, e a máxima deve chegar a 19 °C, também na capital paranaense, no sábado.

Ciclone

Vale destacar que esse ciclone extratropical não passará sobre o Sul do Brasil e nem sobre a região Sudeste. Ele deve se manter sobre o oceano, provocando efeitos indiretos no clima, como rajadas de vento de forte intensidade, formação de áreas de instabilidade fortes e grande agitação marítima.





Um ciclone extratropical passa a ser chamado de ciclone-bomba quando a pressão atmosférica no centro da tempestade cai muito rapidamente, fazendo com que o sistema ganhe força, gerando ventos fortes e chuvas intensas em um curto espaço de tempo.

Ele costuma acontecer quando uma massa de ar muito fria entra em contato direto com uma massa de ar mais quente e úmida, e é mais comum em regiões oceânicas em latitudes médias. A diferença de temperatura e umidade entre as massas de ar fornece a energia necessária para alimentar o ciclone, que pode se deslocar em direção ao continente.