Reprodução: Redes Sociais Motorista de ônibus retirado à força por policiais militares em São Paulo









Um motorista de ônibus foi retirado à força do veículo e detido por dois policiais militares após um desentendimento no trânsito na capital paulista. Segundo o motorista, o desentendimento teve início quando ele buzinou pedindo passagem à viatura da PM, que trafegava lentamente na faixa exclusiva de ônibus.

O episódio ocorreu, segundo o Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas), na altura do número 700 da Avenida Casa Verde. Um vídeo gravado por um passageiro mostra os policiais dentro do ônibus pedindo que o motorista descesse.

O condutor nega e alega que não havia feito nada de errado. Os policiais então retiram o motorista à força do veículo e o levam a uma delegacia.

“A diretoria do Sindicato dos Motoristas e Trabalhadores em Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (Sindmotoristas) está estarrecida e indignada com a truculência de agentes da polícia militar contra o motorista Edvagner e o cobrador Vilanova da Viação Santa Brígida”, disse o sindicato em comunicado nas redes sociais.









De acordo com o sindicato, o episódio mostra truculência e falta de preparo dos policiais.

“O fato em questão mostra a total falta de empatia e uso violento da função que cabe ao policial, que deveria agir com melhor atenção, respeito e prudência. E jamais prender um trabalhador, pai de família, por motivo banal, uma divergência.”

O sindicato informou ainda que ingressará com denúncia na Corregedoria da Polícia Militar do Estado de São Paulo contra os policiais envolvidos.

“Quando nossos operadores são agredidos por meliantes, pedimos providências para conter atos criminosos. E somos relegados ao silêncio. Agora, tristemente, estamos diante de um fato que nos assola, mas exigimos rigor em defesa à categoria que cumpre sua função.”

O que disse a Secretaria de Segurança Pública

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública (SSP) do estado de São Paulo disse que a Polícia Militar está apurando as circunstâncias dos fatos.

"A corporação não compactua com desvios de conduta e adota as medidas cabíveis sempre que constatadas irregularidades", diz o texto.

A SSP informou ainda que a Polícia Civil devera instaurar inquérito no 40º Distrito Policial (Vila Santa Maria) sobre o caso e solicitar as imagens das câmeras corporais dos policiais para auxiliar no esclarecimento dos fatos.