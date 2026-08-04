Foto: Júlia Quadros/Arquivo Pessoal Algumas cidades do Sul devem amanhecer com nebulosidade alta devido a frente fria

A possível formação de um ciclone bomba no Sul do Brasil deve provocar uma forte mudança no tempo a partir desta quinta-feira (6), com queda acentuada das temperaturas, ventos intensos e temporais. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) alerta que cidades da Região Sul poderão registrar temperaturas abaixo de 10°C, principalmente no Rio Grande do Sul, enquanto a frente fria associada ao sistema avança em direção a São Paulo e ao litoral do Rio de Janeiro.

Além do monitoramento do ciclone extratropical , o Inmet emitiu alerta de declínio de temperatura válido durante toda a sexta-feira (7). O aviso prevê redução entre 3°C e 5°C, com leve risco à saúde, especialmente para idosos, crianças e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Frente fria muda o tempo no Centro-Sul

A queda nas temperaturas ocorre após a passagem da frente fria associada ao ciclone extratropical que se forma entre a Argentina, o Uruguai e o litoral do Rio Grande do Sul.

À medida que o sistema avança para o oceano, uma intensa massa de ar frio passa a atuar sobre a Região Sul, favorecendo o declínio das temperaturas. O resfriamento também alcança áreas do Sudeste, incluindo o estado de São Paulo e o litoral fluminense, onde o tempo deve permanecer mais frio nos próximos dias.

Segundo o Inmet, apesar da possibilidade de o sistema atingir intensidade compatível com uma bombogênese, processo popularmente conhecido como ciclone bomba, a confirmação dependerá da evolução da pressão atmosférica durante os próximos dias.

Tempestades, granizo e ventos de até 100 km/h

Antes da chegada do ar frio, a passagem da frente fria deve provocar condições severas de tempo.

O Inmet mantém alerta para tempestades com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou até 100 milímetros por dia, além de rajadas de vento entre 60 e 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O órgão também alerta para risco de:

corte no fornecimento de energia elétrica;

queda de árvores;

alagamentos;

danos em plantações;

transtornos no trânsito.

Os maiores impactos devem ocorrer entre quinta-feira (6) e sexta-feira (7), principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.





A recomendação é acompanhar as atualizações dos avisos meteorológicos, evitar exposição prolongada às baixas temperaturas e redobrar os cuidados com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade.

Os modelos meteorológicos seguem sendo monitorados pelo Inmet, que poderá atualizar os alertas conforme a evolução do ciclone e da massa de ar frio nos próximos dias.