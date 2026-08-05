Divulgação/Governo de São Paulo As rajadas de vento começam por volta das 14h desta quinta-feira (6), com previsão de alerta laranja

O Governo de São Paulo anunciou a instalação de um Gabinete de Crise para acompanhar os impactos da frente fria associada à formação de um ciclone extratropical intenso no Sul do Brasil. A medida começa a valer nesta quinta-feira (6) e seguirá até sábado (8), período em que há previsão de rajadas de vento de até 100 km/h em partes do estado.

A decisão ocorre após o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) informar que monitora a possível formação de um fenômeno conhecido como ciclone bomba, resultado de uma rápida intensificação de um ciclone extratropical entre a Argentina, o Uruguai, o Sul do Brasil e o Oceano Atlântico.

Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), os ventos começam a ganhar força na tarde de quinta-feira, inicialmente com rajadas de até 60 km/h. Na sexta-feira (7) e no sábado (8), os ventos poderão atingir 100 km/h, principalmente no litoral paulista, na faixa leste do estado e em áreas de serra.

O que é um ciclone bomba

O ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica comum em latitudes médias e costuma provocar mudanças bruscas no tempo, com chuva, ventos fortes e queda de temperatura.

Ele passa a ser chamado popularmente de ciclone bomba quando ocorre uma intensificação muito rápida da baixa pressão atmosférica — processo conhecido pelos meteorologistas como bombogênese. Esse fenômeno potencializa os ventos e aumenta o risco de tempestades severas.

O Inmet destaca que a classificação definitiva dependerá da evolução da pressão atmosférica nos próximos dias, mas os modelos meteorológicos apontam um cenário favorável para esse tipo de intensificação.

Ventania pode provocar diversos transtornos

A Defesa Civil alerta para risco de:

queda de árvores;

destelhamentos;

interrupções no fornecimento de energia elétrica;

queda de placas e outdoors;

danos em estruturas;

dificuldades no trânsito;

impactos em aeroportos;

ressaca e agitação marítima no litoral.

Além da ventania, a previsão indica chuva moderada, com acumulados que podem chegar a 40 milímetros entre quarta-feira (5) e domingo (9), principalmente na faixa sul do estado e na região de Sorocaba. Também há risco de alagamentos, enxurradas e deslizamentos em áreas vulneráveis.

Outro ponto de atenção é o aumento do risco de incêndios no sábado, especialmente nas regiões norte e noroeste paulista, devido à combinação entre ventos fortes e mudanças nas condições atmosféricas.





Defesa Civil orienta população

Entre as principais recomendações estão evitar permanecer próximo de árvores, postes, fios elétricos e estruturas metálicas durante os períodos de vento intenso.

Quem estiver no litoral deve evitar atividades no mar e acompanhar os alertas das autoridades. Em caso de emergência, os telefones disponíveis são 199, da Defesa Civil, e 193, do Corpo de Bombeiros.

Para receber avisos gratuitos por SMS, basta enviar o CEP da localidade para o número 40199.