Reprodução/Nasa Sistema de baixa pressão deve evoluir para um ciclone bomba a partir das 09 de quinta (06), alerta Inmet

Um ciclone bomba deve se formar nos próximos dias à medida que um sistema de baixa pressão evolui entre o Sul, o Oceano Atlântico, a Argentina e o Uruguai, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As condições são favoráveis para confirmação do fenômeno, que pode provocarcom velocidades de, sobretudo para regiões doe de. Na sequência, deve atingir o litoral paranaense.

Os principais impactos são a partir que amanhã (06) até sábado (08). A atuação dos dois sistemas deve causar chuvas intensas, porém localizadas, vendavais e quedas de granizo.

Nesta quarta (05), chuvas leves e temporais localizados podem atingir diversos pontos de toda região Sul, com maior intensidade na quinta (06).

Na sexta (07), o ciclone bomba pode causar fortes vendavais em toda costa leste de SP e PR, enquanto em SC e RS avançam até o Centro dos territórios.

Os ventos devem atingir as capitais dos estados por inteiro, à exceção de São Paulo, onde as últimas projeções estimam que as rajadas não passem da Zona Sul.

De acordo com o Inmet, o ciclone bomba começa a se organizar por volta das 09h de quinta-feira (06) entre a Argentina e o Paraguai, mas ganha força entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, originando um ciclone extratropical.

O meteorologista Piter Scheuer indica que o evento é “bem explosivo”, e os ventos mais fortes devem atingir regiões com maior altitude.