Divulgação InMet Ventos podem chegar a 100 km/h no Sul

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) monitora a formação de um sistema de baixa pressão que pode provocar ventos de até 100 km/h, temporais e queda acentuada das temperaturas entre os dias 6 e 8 de agosto. Os principais impactos são esperados em Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e Mato Grosso do Sul, que já estão sob avisos meteorológicos.

Além dos ventos intensos, o órgão alerta para possibilidade de chuva forte, descargas elétricas, granizo e a formação de linhas de instabilidade com potencial para provocar transtornos, principalmente na Região Sul.

Segundo o Inmet, o sistema pode evoluir para um ciclone extratropical intenso. Esse tipo de fenômeno é comum no Sul da América do Sul e se forma pelo encontro de massas de ar frio e quente, o que provoca mudanças bruscas no tempo, como chuva, ventos fortes e queda de temperatura.

Caso a intensificação ocorra de forma muito rápida, o ciclone poderá ser classificado como um ciclone bomba. A expressão é usada para descrever um processo meteorológico conhecido como bombogênese, quando a pressão atmosférica cai rapidamente em cerca de 24 horas, fortalecendo o sistema e aumentando a intensidade dos ventos e das tempestades.

Fenômeno pode evoluir nos próximos dias

Segundo o Inmet, o sistema deve começar a se organizar na quinta-feira (6), entre o norte da Argentina e o Paraguai, evoluindo para um ciclone extratropical entre o Uruguai e o litoral do Rio Grande do Sul.

As projeções indicam que a pressão atmosférica poderá cair rapidamente nas horas seguintes, condição conhecida como bombogênese ou ciclogênese explosiva, popularmente chamada de ciclone bomba.

Apesar da previsão indicar um cenário favorável, o instituto ressalta que a confirmação do fenômeno dependerá da evolução da pressão atmosférica durante os próximos dias.

Onde os ventos serão mais fortes

As rajadas mais intensas devem ocorrer sobre o Oceano Atlântico, próximas ao centro do ciclone, onde podem superar 100 km/h.

Na faixa costeira e em áreas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, também são esperadas rajadas acima de 60 km/h entre quinta-feira (6) e sábado (8). O avanço da frente fria ainda poderá provocar temporais severos e queda de granizo em diferentes pontos da Região Sul.

O Inmet mantém avisos meteorológicos para parte do Centro-Sul do país.

Para quarta-feira (5), há alerta amarelo de perigo potencial para tempestades em:

Paraná;

Santa Catarina;

Rio Grande do Sul;

centro-sul e oeste de Mato Grosso do Sul;

áreas da divisa entre São Paulo e Paraná.

Já para quinta-feira (6), a previsão é de agravamento das condições, com alerta laranja para tempestades em:

todo o Rio Grande do Sul;

Santa Catarina;

oeste e sul do Paraná;

sul de Mato Grosso do Sul.

Frio intenso chega depois da passagem do sistema

Após o afastamento do ciclone para o Oceano Atlântico, uma área de alta pressão deve avançar sobre a Argentina e o Sul do Brasil.

Esse movimento favorecerá a entrada de uma massa de ar frio, provocando queda significativa das temperaturas na Região Sul e impactos também em áreas do Sudeste e do Centro-Oeste nos dias seguintes.





O Inmet orienta que a população acompanhe as atualizações da previsão do tempo e dos avisos meteorológicos, já que a intensidade e a trajetória do sistema ainda podem sofrer alterações conforme novos dados forem incorporados aos modelos de previsão.