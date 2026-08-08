Foto: Divulgação De chocolates e balas para picolés, cones e bites: Arcor aposta na memória afetiva para entrar em uma nova categoria de consumo

A Arcor não lançou apenas uma nova linha de sorvetes. A companhia encontrou uma forma de ampliar o ciclo de vida de algumas das marcas mais conhecidas do seu portfólio sem precisar criar novos produtos do zero. Ao transformar clássicos como Tortuguita, Butter Toffees, 7Belo, Block, Plutonita e Bon o Bon em picolés, cones e bites, a empresa entra em uma nova categoria apoiada no ativo mais valioso que já possui: o reconhecimento do consumidor.

A estratégia, desenvolvida em parceria com o Grupo Los Los, reforça um movimento cada vez mais frequente entre grandes empresas de alimentos. Em vez de investir anos para construir uma nova marca, elas preferem transportar marcas consolidadas para outras ocasiões de consumo.

No caso da Arcor Sorvetou, foram quatro anos de desenvolvimento até chegar a um portfólio de 18 produtos, vendidos entre R$ 7 e R$ 17.

De paletas mexicanas a "house of brands"

À primeira vista, a novidade pode parecer apenas mais um licenciamento de marca. Mas o projeto vai além disso.

A Los Los já havia testado esse caminho em 2018, quando transformou a bala 7Belo em sorvete. Segundo José Vicente Mazzarella, CEO e fundador da empresa, a parceria foi responsável por reposicionar a fabricante — que deixou de ser reconhecida apenas pelas paletas mexicanas para se tornar uma "house of brands" especializada em desenvolver produtos para grandes marcas.

O novo projeto amplia essa lógica. O desafio não era simplesmente criar sorvetes inspirados em chocolates e balas. Era fazer com que o consumidor reconhecesse o sabor original logo na primeira mordida, preservando atributos que levaram décadas para ser construídos.

Essa fidelidade ao produto original ajuda a reduzir uma das maiores barreiras de qualquer lançamento: convencer o consumidor a experimentar algo novo.

Tortuguita e Butter Toffees chegam antes do produto

A Arcor também reduz outro risco importante: o da construção de marca. Entrar na categoria de sorvetes normalmente exige investimentos elevados em comunicação para apresentar um novo produto ao mercado. Nesse caso, Tortuguita, 7Belo e Butter Toffees já fazem esse trabalho.

O consumidor não precisa descobrir quem é a marca. Ele apenas precisa experimentar um novo formato de consumo — o que encurta significativamente o caminho entre curiosidade e compra.

Ao mesmo tempo, a empresa amplia as ocasiões de consumo de marcas tradicionalmente associadas a chocolates, balas e guloseimas, levando esses produtos para momentos diferentes do dia e para novas estações do ano.

Expansão começa pelo Estado de SP

Outro ponto interessante está na forma como o projeto chega ao mercado. A operação começa em Campinas, Bauru e na região do ABCD Paulista, utilizando freezers exclusivos da Arcor Sorvetou em pontos de venda estratégicos.





Antes de acelerar uma distribuição nacional, as empresas optam por validar a aceitação dos produtos, entender o comportamento do consumidor e ajustar a operação. É uma estratégia de expansão gradual que reduz riscos logísticos e comerciais antes de escalar o negócio. A ausência de metas públicas de vendas reforça essa postura: neste primeiro momento, o objetivo parece ser menos volume imediato e mais aprendizado.

Inovação como recontextualização de memória

Ao completar 75 anos de história global e 45 anos de atuação no Brasil, a Arcor demonstra que inovação nem sempre significa criar algo inédito. Muitas vezes, significa encontrar novos contextos para marcas que já ocupam um espaço privilegiado na memória afetiva dos consumidores.

Quando Tortuguita vira picolé ou Butter Toffees ganha formato de sorvete, o produto muda — mas a lembrança permanece. Talvez esse seja o principal diferencial da Arcor Sorvetou: vender uma nova experiência utilizando sabores que milhões de brasileiros já conhecem de cor.