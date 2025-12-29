Reprodução/Tânia Rêgo/Agência Brasil Cirurgia de bloqueio do nervo frênico de Bolsonaro é finalizada.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, que está internado no Hospital DF Star, em Brasília, desde o dia 25 de dezembro, passará por novo procedimento cirúrgico na tarde desta segunda-feira (29), para tentar conter as frequentes crises de soluço.

Segundo a equipe médica de Bolsonaro, será repetida a intervenção realizada no sábado (27), só que, desta vez, do lado esquerdo do nervo frênico.

Trata-se de um bloqueio anestésico, feito sem a necessidade de cortes ou incisões, na tentativa de interromper os estímulos ao diafragma.



Antes destes dois procedimentos, o ex-presidente foi submetido a uma cirurgia de hérnia inguinal bilateral.



As persistentes crises de soluço de Bolsonaro, segundo os médicos, são resultados das várias cirurgias pelas quais o ex-presidente passou desde a campanha em 2022, quando sofreu um atentado e levou uma faca em Juiz de Fora (MG).

Jair Bolsonaro cumpre pena em regime fechado na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília. Ele foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão no julgamento do núcleo 1 da trama golpista no Supremo Tribunal Federal (STF).

O ministro Alexandre de Moraes autorizou sua transferência para o DF Star, no Natal, para os procedimentos médicos.

Manifestações da família.

Neste domingo (28), seu filho Carlos Bolsonaro, afirmou nas redes sociais que o estado de saúde do ex-presidente se agravou e é motivo de muita preocupação.

"Acompanhava meu pai quando os soluços se iniciaram novamente algumas horas após a cirurgia, realizada na tentativa de correção do quadro. Hoje, infelizmente, seu estado clínico se agravou", escreveu.

Segundo ele, Bolsonaro estava com pressão arterial alta e os médicos avaliavam a possibilidade de uma nova cirurgia hoje para tentar cessar os soluços.





A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também foi às redes sociais pedir orações.

"[Ele] apresentou uma nova crise de soluços, iniciada por volta das 23h, que permaneceu até às 11h20 da manhã, sem pausas, o que lhe causou grande exaustão e elevação da pressão arterial (...) Continuem orando".

O procedimento a que será submetido Jair Bolsonaro, nesta segunda, deve ser realizado por volta das 14 horas e deve durar cerca de uma hora.

A equipe médica deve falar com a imprensa, após o término da intervenção.