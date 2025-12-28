Reprodução/Rede X Bolsonaro segue internado no Hospital DF Star, em Brasília

Carlos Bolsonaro (PL) afirmou, mediante postagem nas redes sociais neste domingo (28), que o estado clínico do pai, Jair Bolsonaro, agravou-se. No texto, ele cita que o ex-presidente voltou a apresentar pressão arterial elevada"devido à exaustão do quadro de soluço".



Além disso, ele menciona que há preocupação em relação ao novo procedimento cirúrgico para bloqueio do nervo frênico esquerdo, previsto para esta segunda-feira (29).

Leia sobre o procedimento: Bolsonaro passará por novo procedimento cirúrgico, diz Michelle



"Acompanhava meu pai quando os soluços se iniciaram novamente algumas horas após a cirurgia, realizada na tentativa de correção do quadro. Hoje, infelizmente, seu estado clínico se agravou", escreveu.

"Continuem orando"

A ex-primeira dama, Michelle Bolsonaro, também usou as redes sociais para atualizar o estado de saúde do marido. Em um story, ela alega que Bolsonaro não "teve uma noite boa".

"[Ele] apresentou uma nova crise de soluços, iniciada por volta das 23h, que permaneceu até às 11h20 da manhã, sem pausas, o que lhe causou grande exaustão e elevação da pressão arterial (...) Continuem orando".

Novo boletim médico indica estabilidade

Na tarde deste domingo (28), um novo boletim médico foi divulgado. Segundo a equipe médica, o ex-mandatário se encontra em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral.

"Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento, encontra-se estável e sem soluços", salienta o comunicado.

A nota afirma que está programada, para esta segunda (29), a complementação do tratamento, "com bloqueio do nervo frênico esquerdo, para posterior avaliação dos resultados".

Confira o boletim na íntegra:

"O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro permanece internado no Hospital DF Star, em cuidados pós-operatórios de herniorrafia inguinal bilateral, por via convencional. Na noite passada, apresentou nova crise de soluços, apesar do procedimento realizado, além de elevação da pressão arterial. No momento encontra-se estável e sem soluços.

Para amanhã (29), está programada a complementação do tratamento, com bloqueio do nervo frênico esquerdo, para posterior avaliação dos resultados. O paciente deverá seguir com fisioterapia para reabilitação, medidas de profilaxia de trombose venosa e cuidados clínicos."



